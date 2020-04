Ronaldo Fenômeno teve um dia de #tbt nesta quarta-feira (8). Em uma live nas redes sociais promovida pelo jornal espanhol Marca, o brasileiro conversou com ex-companheiros do Real Madrid, daquela equipe que ficou conhecida como os 'galácticos'. Entre convidados para os bate-papos, estavam Roberto Carlos, Figo, Casillas e até o italiano Vieri. Mas foi David Beckham que ganhou o maior elogio do ex-camisa 9 da Seleção Brasileira.

"No Brasil, a gente diz que você é um "homão da p****". Mas não sei como se traduz isso em inglês. Alguém me ajuda aí, por favor", divertiu-se Ronaldo. Na transmissão, que durou cerca de uma hora, ele conversou em em quatro idiomas - português, inglês, espanhol e italiano.

Durante a conversa, o brasileiro, que é um dos proprietários do clube espanhol Valladolid, convocou Beckham, dono do Inter Miami FC, para um jogo entre os clubes. Os dois combinaram um amistoso beneficente entre as equipes quando o futebol voltar ao normal.

"Valladolid e Miami têm as mesmas cores (branco e violeta), podemos fazer uma partida amistosa depois disso tudo e arrecadar algum dinheiro", disse Ronaldo.

Beckham curtiu a ideia: "É importante levantar o máximo de dinheiro, fazer o máximo possível, especialmente com os nossos clubes. Fazer algo especial é muito importante".