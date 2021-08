Em livro infantil, Ricardo Ishmael faz viagem à África e à ancestralidade

O jornalista Ricardo Ishmael, que apresenta o Jornal da Manhã na TV Bahia, lamenta o fato de ter convivido pouco tempo com avós e bisavós, que morreram cedo. Talvez este desejo de tê-los conhecido melhor seja a razão para ter escrito seu novo livro infantojuvenil, O Menino de Asas Invisíveis.

Na história, o pequeno Hadouk divide com a bisavó Bargé o sonho de conhecer a África, de onde vieram seus antepassados. Ela então lhe conta um pouco das suas origens. Hadouk vai também aprender a origem de seu nome e conhecer o doloroso processo de escravização dos africanos e a resistência daquele povo.

A bisa é uma habilidosa contadora de história, que ajuda o garoto a dar asas à imaginação. Nisso, Bargé se assemelha a Dona Petinha, mãe de Ricardo. Era ela que, embora fosse semi-analfabeta, contava histórias a ele e aos irmãos. "Não tínhamos livros em casa, mas ela contava histórias e elas sempre tinham um elemento de sonho, magia, fantasia", lembra-se o autor.

A curiosidade que Ricardo tem pelos antepassados não é apenas uma questão íntima: ela vem também de sua religião, o candomblé, que valoriza muito a ancestralidade. "Sempre quis saber se meus antepassados foram pessoas bacanas, do bem, justas... É nesse espelho que quero me mirar", diz Ricardo.

O sonho e a morte são também temas que estão no livro e que permeiam o universo infantil. "Sonhar é importante, sempre alimentei meus sonhos e tive meus sonhos alimentados também pelas histórias que minha mãe me contava". As ilustrações são de George Lopes e apresentação de Mabel Velloso. O texto da contracapa é de Carlinhos Brown. O lançamento será nesta sexta, 6, às 19h, no Instagram do autor, @ricardoishmael.

Agenda

Lançamento de “O Menino de Asas Invisíveis”, de Ricardo Ishmael

Horário: 6 de agosto, 19h

Onde: Instagram @ricardoishmael

Vendas: mojubaeditora.com.br e Livraria Escariz – Shopping Barra

Preço: R$ 40 | 40 págs.