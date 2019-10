Em Londres, Bayern massacra Tottenham pela Liga dos Campeões: 7x2

O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Tottenham em jogo do Grupo B da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (1º). Os alemães fizeram de Londres sua casa e aplicaram um sonoro massacre no rival anfitrião: 7x2. Gnabry foi o artilheiro da partida, balançando a rede quatro vezes.

Olhando o resultado final, nem parece que foram os atuais vice-campeões da Champions que abriram o placar. Mas foi isso que aconteceu: o sul-coreano Son, aos 12 minutos, fez deixou os Spurs com a vantagem. Mas a alegria não durou muito e, três minutos depois, Kimmich igualou. Ao fim do primeiro tempo, Lewandowski deixou o primeiro dele e virou o duelo.

O chocolate veio na segunda etapa. Aos oito minutos, Gnabry recebeu pela esquerda, avançou em velocidade e bateu no fundo do gol do goleiro Lloris. Logo depois, aos 10, o mesmo meia anotou novamente: 4x1.

Aos 13 minutos, a arbitragem viu um pênalti em cima do lateral Danny Rose. Harry Kane fez o dele e diminuiu a vantagem do rival para 4x2. Mas acabou por aí para o Tottenham, enquanto o Bayern ainda queria mais. Gnabry chegou ao seu hat-trick e Lewandowski, com passe de Philippe Coutinho, ampliou ainda mais. O meia alemão, aos 43 do segundo tempo, fechou a chuva de gols.

Pelo outro jogo do grupo B, o Olympiacos inaugurou o placar em cima da Estrela Vermelha, fora de casa, com Rúben Semedo. Mas, na etapa final, os sérvios buscaram a reação e conseguiram a vitória por 3x1, com Milunovic, Vulic e Boakye balançando a rede.

Com os resultados, o Bayern segue na liderança, com 6 pontos. Já o Tottenham, com 1, perdeu sua posição e foi para a 3ª colocação, superado pelo Estrela Vermelha, agora com 3 pontos.