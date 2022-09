Em luta pelo acesso, Bahia e Sport se enfrentam em clássico nordestino na Série B

Duas das camisas mais pesadas da Série B, Bahia e Sport fazem nesta segunda-feira (11) mais um clássico nordestino no Brasileirão. As equipes se enfrentam a partir das 20h, na Ilha do Retiro, no Recife. Na reta final da Segundona, os dois clubes buscam o mesmo objetivo de conquistar uma das quatro vagas para a Série A de 2023, mas vivem momentos bem distintos na competição.

Cada vez mais próximo de subir de divisão, o Bahia é o segundo colocado, com 51 pontos. O tricolor é o único time do torneio que está no G4 desde a primeira rodada. Já o Leão, que chegou a frequentar o grupo de acesso no início da competição, está em sétimo, com 40.

A distância do Sport para o Vasco, 4º colocado, é de cinco pontos, restando apenas mais nove rodadas para o fim da competição. Por isso, a partida de hoje tem contornos de decisão para as duas equipes rivais.

Se conseguir vencer o Leão da Ilha, o Bahia quebrará um jejum de 12 anos sem triunfos sobre o adversário fora de casa e, de quebra, dará um passo importante rumo ao acesso. Além disso, o tricolor praticamente liquidará as chances dos pernambucanos em serem promovidos de divisão.

O Esquadrão, por sinal, precisará quebrar outro jejum para voltar de Recife com os três pontos na bagagem. A equipe ainda não venceu na condição de visitante no segundo turno da Série B. Em cinco partidas, o clube baiano perdeu três e empatou duas. O último ponto conquistado longe de Salvador foi no empate por 0x0 com o Criciúma, em Santa Catarina.

Na busca pelo triunfo, o técnico Enderson Moreira deve fazer mudanças no time titular. O treinador não divulgou a escalação inicial, mas a tendência é de que o lateral direito Marcinho volte a atuar no lugar de André. No meio-campo, a novidade deve ser Daniel. Por opção técnica, o meia ficou no banco contra o Criciúma. Já na lateral esquerda, o volante Rezende segue improvisado.

Ainda em recuperação de uma lesão de grau 2 na coxa esquerda, o zagueiro Luiz Otávio continua fora. Outro que está sendo preparado para atuar nas próximas rodadas é o atacante Caio Vidal, que voltou a treinar com o grupo no CT Evaristo de Macedo. Último jogador contratado pelo clube, ele ainda não estreou.

Pelo Sport, o treinador Claudinei Oliveira terá o retorno do zagueiro Fábio Alemão, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota de 1x0 para a Ponte Preta. O comandante também fez mistério na escalação. Ele sofre pressão para mudar o time e escalar atletas que foram contratados durante a janela de transferências, como o meia Wanderson e os atacantes Gustavo Coutinho e Labandeira.

Tira-teima

O confronto entre Bahia e Sport será o terceiro entre as equipes na temporada. Até aqui, o placar está empatado, com um triunfo para cada lado. Curiosamente as duas primeiras partidas do ano foram disputadas na Arena Fonte Nova.

Pela primeira fase da Copa do Nordeste, o Sport levou a melhor ao vencer o Esquadrão por 3x2. O troco do tricolor veio na Série B. Pelo primeiro turno, Jacaré marcou o gol que decretou a vitória baiana por 1x0.