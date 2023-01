Em mais de 20 horas de música, Festival de Verão teve mais de 80 mil visitantes

A volta do Festival de Verão para o Parque de Exposições e as mudanças na programação, com destaque para shows em dupla ou trios, deram resultado: nas duas noites de festa, 80 mil pessoas passaram pelo evento, quando se somam os públicos do sábado e do domingo.

“Finalizamos o Festival de Verão com a sensação de dever cumprido e já na expectativa para 2024. É uma honra ver Salvador se consolidando na rota dos grandes festivais do país e estar fazendo parte de tudo isso”, comemorou Gabriela Gaspari, head da Bahia Eventos, empresa que organiza o Festival de Verão de Salvador.

No sábado, pouco antes do show de Ivete Sangalo, o diretor artístico do FV 23, Zé Ricardo, confirmou a realização da edição de 2024 e anunciou dois nomes que estarão presentes no próximo ano: Iza e Daniela Mercury. As duas cantoras gravaram um vídeo comunicando ao público sua participação no ano que vem e os depoimentos delas foram exibidos durante um intervalo entre as apresentações. Daniela, pouco após ter sua contratação anunciada, fez um breve show com participação de Márcia Short e Márcia Freire, cantando músicas que marcaram antigos carnavais.

Nas duas noites, os dois palcos principais, Ponte e Cais, receberam 32 atrações. A Tenda Eletrônica recebeu outros 16 artistas e o palco da Devassa sediou shows de Daniela Mercury, no sábado, e Psirico, no domingo.

O Festival mobiliza mais de sete mil profisionais em torno de suas mais de 20 horas de música. Para montar toda a estrutura do Parque, são consumidos 30 dias e são usadas 1,5 mil toneladas de estrutura metálica na área de mais de 70 mil metros quadrados.