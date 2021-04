Em maratona, Bahia terá apenas um treino antes de decisão no Ceará

Em uma semana de partidas decisivas, o Bahia segue em ritmo de maratona. Um dia depois de ficar no empate por 1x1 com o City Torque, em Montevidéu, pela estreia na Copa Sul-Americana, o tricolor agora volta as atenções para a Copa do Nordeste.

Sem descanso, a delegação segue nesta quinta-feira (22) da capital do Uruguai direto para Fortaleza, onde no sábado enfrentará o Fortaleza, em jogo único, pela semifinal do Nordestão. A partida no Castelão, está marcada para às 20h30. Mais cedo, no mesmo estádio, Ceará e Vitória entram em campo pela outra semifinal.

Por conta da viagem, o técnico Dado Cavalcanti só terá um dia disponível para trabalhar com os atletas. Nesta sexta-feira (23), o Esquadrão treinará no CT do Ceará e realizará a única atividade antes do confronto decisivo.

A boa notícia é de que o Bahia terá reforço para o duelo com o Fortaleza. O atacante Rossi, que cumpriu suspensão contra o Torque, volta a ficar à disposição do treinador.

Para avançar à final da Copa do Nordeste, o Bahia precisa vencer o Fortaleza por qualquer placar. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será decidido nos pênaltis.