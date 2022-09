Em meio a 300 pares no closet, Leo Santana recorda época que não tinha tênis

Aos 34 anos, Leo Santana já é pai, casado e tem uma vida estabilizada. Mas, há alguns anos, o cantor imaginava que iria ter uma coleção de tênis, os mesmos que observava nos ídolos. Calçando 46, número bastante alto para o padrão da sociedade, o marido de Lore Improta tem gastado uma nota para fazer calçados por encomenda.

Em conversa à Quem, o artista já comprou tênis de R$ 10 mil, sendo uma peça grifada. "Tenho mais de 300 pares no meu closet. Mas repito muito os modelos. É igual calça jeans. Tem sempre aquela favorita, que a gente gosta de usar mais. Repito muito roupa", disse.

O homem, que saiu da Boa Vista do Lobato, na periferia de Salvador, para conquistar o pagode pelo Brasil inteiro, imaginava que teria uma carreira de sucesso para conseguir comprar seus próprios tênis e jóias. "Sou aquele moleque de favela que não tinha quase nada e quando passou a ter uma condição financeira melhor, quis viver o seu momento de poder usufruir das conquistas. Sou mais deslumbrado com tênis do que qualquer outro tipo de coisa".