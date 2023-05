Em meio a clima de insegurança, delegacia da Policia Civil é inaugurada na Barra

A Polícia Civil da Bahia (PC) inaugurou a nova sede da 14° Delegacia Territorial (DT) da Barra, na Rua Augusto Frederico Schmidt, nesta segunda-feira (22). A chegada do equipamento, que vai prestar serviço também para bairros do entorno, como Graça e Calabar, acontece em meio a um cenário de insegurança na região, que passou a registrar casos de violência, entre homicídios, troca de tiros e assaltos.

No domingo (21), inclusive, dois homens entraram em confronto com agentes da 41° Companhia Independente da Policia Militar (CIPM), na Rua Direta do Calabar. Eles foram surpreendidos pelos policiais e reagiram com disparos. Os dois, que eram integrantes da facção do Comando Vermelho (CV), foram feridos e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

A dupla estava em posse de duas pistolas calibre 40, carregadores, cerca de 250 munições, 94 porções de maconha, três pinos de cocaína, um caderno com anotações do tráfico de drogas e três celulares.

É às facções criminosas que Marcelo Werner, titular da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), atribui a responsabilidade dos casos de violência tanto na região da Barra como na cidade do Salvador em geral.

"A ação de ontem foi de combate ao crime organizado. A gente entende que as facções são as grandes responsáveis pela violência do dia a dia nas ruas. Seja pela guerra entre os grupos, cobrança de dívida de drogas ou até intimidação da população. Nosso trabalho tem a intenção de parar o crescimento desses grupos", afirma.

Sobre a situação da Barra, em específico, o secretário afirmou que há um fluxo de demandas alto e reconheceu que é necessário fornecer um serviço de segurança mais amplo na região frente aos casos de violência registrados na área.

"É uma região tradicional, com muita densidade populacional e apelo turístico. Então, a gente tinha que dar uma melhor condição, realmente, de atendimento a essa área. [...] Essa unidade vem com o propósito de fortalecer os trabalhos investigativos na região e o operativo da polícia militar, integrando as forças policiais", completa Werner.

Delegada geral da PC, Heloísa Brito também esteve na inauguração da 14° da Barra. Ela falou sobre o processo de modernização estrutural das sedes da polícia civil.

"Estamos implantando o procedimento policial eletrônico, onde o inquérito é todo digital. Estamos trazendo para perto das unidades operativas o que há de mais moderno em inteligência. Ou seja, é uma modernização para prestar um atendimento mais eficaz e eficiente", fala.

A delegacia trabalha no regime de plantão e está disponível 24h para atendimento. O número para contato é o 3116-6102.