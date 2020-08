Em meio a críticas, Gilberto elogia início tricolor no Brasileiro

A temporada 2020 para o Bahia tem sido uma gangorra de emoções. A expectativa por um ano promissor deu lugar a frustrações, como a queda na primeira fase da Copa do Brasil e o vice-campeonato da Copa do Nordeste, que o título baiano não é suficiente para compensar.

O início do Brasileirão dava a impressão de que o tricolor voltaria a ter tranquilidade. O time conquistou duas vitórias e um empate nos três primeiros jogos, mas bastou a derrota para o Ceará na quarta partida pela Série A para que as críticas ao elenco e trabalho do técnico Roger Machado viessem à tona outra vez, acompanhadas de protesto no centro de treinamento.

Apesar do novo momento e das cobranças, nem todo mundo na Cidade Tricolor acha que o Bahia vive má fase dentro de campo. Para o atacante Gilberto, o time vem fazendo bons jogos e tem tudo para corresponder à altura da cobrança do torcedor.

“A insatisfação é apenas com resultado e jogo do Ceará. Nos outros a gente conseguiu dois triunfos importantes (Coritiba e Bragantino), e contra o São Paulo tínhamos um triunfo na mão, não aconteceu, mas ainda temos um jogo de volta contra eles, muita coisa para acontecer. Em um campeonato de pontos corridos o importante é somar pontos, não pode é deixar de somar”, afirmou o atacante.

O camisa 9 destacou ainda que o início de Brasileirão do time está melhor do que na temporada passada, quando conseguiu terminar o primeiro turno na sexta colocação, com 31 pontos.

“Eu estou aqui desde 2018, comecei o Brasileiro de 2019 aqui e, se não me engano, este ano estamos começando o Brasileiro melhor do que no ano passado. Fizemos quatro jogos e sete pontos, isso é importante, pois estamos na parte de cima da tabela. Fizemos um jogo ruim, tem que ser enfatizado. Um jogo muito abaixo da expectativa de todos, inclusive minha. Estou irritado, pretendo melhorar, mas eu vejo um time se portando bem, que tem tudo pra fluir”, analisou. Em 2019, o Bahia tinha seis pontos após quatro rodadas.

A primeira chance para Gilberto e os companheiros darem a volta por cima será sábado, contra o Palmeiras, às 19h, em Pituaçu.Questionado sobre a sequência difícil que o Bahia vai ter nas próximas rodadas, quando além do Palmeiras pega Flamengo, Internacional e Grêmio, Gilberto afirmou que o time está preparado.

“Com todo respeito, mas eles também vão ter que encarar o Bahia, não é apenas um time jogando o campeonato. Somos um time coerente, forte, e vamos encarar de igual para igual. Não temos que escolher adversário em um campeonato difícil como o Brasileiro”, declarou.