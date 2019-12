Em meio a novela, Gabigol comenta com amiga que deixará Flamengo

A permanência de Gabigol no Flamengo já virou uma novela. E, pelo jeito, o craque não vai ficar muito tempo no clube carioca. É o que afirma o colunista Léo Dias, do portal Uol.

De acordo com o jornalista, uma amiga/flerte/ affair do atleta contou e mostrou para a coluna uma conversa via WhatsApp em que ele fala claramente que, em janeiro, não estará morando mais no Brasil - consequentemente, estará fora do Flamengo.

A novela sobre o futuro de Gabigol se arrasta há algumas semanas. Com contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, ele pertence à Internazionale (Milão). Ainda que o clube italiano mantenha boas conversas com o rubro-negro carioca, outros clubes da Europa já sinalizam com a possibilidade de pagar um valor próximo a 30 milhões de euros —desejado pelos italianos.

De acordo com pessoas do clube, 'somente um milagre poderia reverter o provável desfecho'.