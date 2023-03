Em meio a pedido de cassação e denúncias, briga generalizada acontece na Câmara de Muritiba

Uma sessão na Câmara dos Vereadores de Muritiba, no Recôncavo Baiano, foi palco de uma confusão generalizada na terça-feira (8). A situação ocorre em meio a um processo de cassação do mandato de Perla de Tabaréu (Avante) - única da oposição a compor a Câmara - após denunciar irregularidades por parte do prefeito da cidade, Danilo de Babão (PSD).

A situação teve início quando Kel da Saúde (PSD) teria insinuado, segundo a assessoria da vereadora, que o marido de Perla a agredia. Neste momento, o companheiro da edil, que estava na plateia, pediu respeito, assim como um amigo da vereadora, que estava no local.

Em meio a discussão e tentativas de agressões físicas, o presidente da câmara, Glauber Reis (PSD) levanta e corre em direção à confusão. De acordo com a assessoria de Perla, ele está partindo "para cima" do amigo da vereadora. Kel da Saúde afirma que ele levanta e corre para apartar a briga.

Veja vídeo:

De acordo com Glauber Reis, o vereador Kel da Saúde não insinuou agressão alguma por parte do marido da vereadora. "Kel deu um exemplo de como as pessoas não devem publicar qualquer coisa nas redes sociais, e falou de uma situação de agressão".

Em vídeo gravado da sessão, é possível ver que Kel diz, referindo-se a Glauber: "Já pensou se eu inventasse que o senhor é um agressor de mulher, agride fisicamente e psicologicamente sua mulher?". De acordo com a assessoria de Perla, a fala foi feita enquanto Kel olhava diretamente para o marido da vereadora.

O vereador Kel da Saúde nega ter tido envolvimento na briga, e afirma que "não houve briga de vereadores, houve briga da população que estava presente. "O tumulto começou com o marido da vereadora, acredito que pelo mandato dela estar em processo de cassação", afirma.

Denúncias e cassação

Perla de Tabaréu (Avante) teve um pedido de cassação do seu mandato aceito na Câmara depois que fez denúncias contra o prefeito Danilo de Babão (PSD). As denúncias contra o chefe do executivo foram acatadas pelo Ministério Público da Bahia.

Dentre as denúncias, Perla acusou o prefeito de possuir funcionários fantasmas e de nepotismo.

Quinze dias após a denúncia da vereadora junto ao MP, um pedido de cassação de seu mandato foi aprovado na Câmara Municipal de Muritiba.

"Estou sofrendo uma perseguição política. Sou a única vereadora mulher da câmara, a única de oposição, e foram 10 contra 1. Precisamos lutar para que isso não aconteça, se isso realmente acontecer será a certeza da impunidade", protesta Perla, que tem feito barulho nas redes sociais.

Em nota, o Ministério Público estadual (MP-BA) informou que foi instaurado um procedimento para apurar denúncias feitas pela vereadora Perla Santana contra o gestor municipal de Muritiba. O processo está em andamento.