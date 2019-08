Em meio a tensões com EUA, Irã testa novo míssil de fogo

O chefe da poderosa Guarda Revolucionária do Irã disse neste sábado que conseguiram testar um "novo míssil" em meio a crescentes tensões com os Estados Unidos e o desenrolar do acordo nuclear com as potências mundiais.

A agência de notícias semi-oficial Tasnim, que fica perto da Guarda, divulgou que o general Hossein Salami disse a um grupo de clérigos sobre o teste de mísseis. Ele chamou de "um dos dias de sucesso da nação", mas não deu mais detalhes sobre a arma ou o teste em si.

Na quinta-feira, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, estreou oficialmente um sistema de mísseis de defesa aérea, o Bavar-373

Os EUA impuseram sanções ao Irã após se retirarem do programa nuclear de 2015. A administração do presidente americano argumentou que o acordo não fez o suficiente para limitar o programa de mísseis balísticos.

Fonte: Associated Press