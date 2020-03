Em meio ao coronavírus, Diego Costa tosse para evitar entrevista

Diego Costa foi protagonista de uma atitude de gosto duvidoso. Brasileiro naturalizado espanhol, o atacante do Atlético de Madrid simulou uma sequência de tosses em frente a jornalistas, durante a saída do estádio de Anfield, na Inglaterra. A 'brincadeira' se tornou altamente criticada por conta da pandemia de coronavírus, que já deixou mais de 4,5 mil mortos ao redor do mundo. No último balanço divulgado pelo Reino Unido, foram confirmados 460 casos, com oito mortes.

O caso aconteceu após a vitória do Atlético de Madrid sobre o Liverpool por 3x2, na prorrogação, que classificou o clube espanhol para às quartas de final da Liga dos Campeões. Acompanhado da assessora de imprensa do clube, o sergipano disse que não o deixavam dar entrevista aos jornalistas.

Durante a partida, aliás, Diego foi titular e jogou até os 10 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por por Llorente. Não gostou. Em um momento de fúria, chutou uma garrafa à beira do campo, disse palavrões e socou o banco de reservas.

Veja o vídeo de Diego Costa simulando tosses nos jornalistas: