Em menos de 24h, PRF apreende 55 ônibus que participaram dos atos golpistas

A Polícia Rodoviária Federal já interceptou, em menos de 24 horas, 55 ônibus envolvidos nos atos golpistas ocorridos no último domingo (08). As apreensões aconteceram no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. O efetivo da PRF está estrategicamente distribuído em um “cinturão” viário que compreende as principais rodovias de acesso à capital federal.

Na noite de domingo, a atuação da PRF resultou na apreensão de 25 ônibus particulares que foram fretados para transportar manifestantes. Nesta segunda-feira (9), outros 30 veículos de transporte coletivo foram interceptados na mesma situação. Em todas as ocorrências, os passageiros são identificados e conduzidos para unidades da Polícia Federal. Os veículos abordados e itens apreendidos são encaminhados aos órgãos responsáveis pelas investigações, e ficam à disposição da justiça.

Entre as principais ocorrências estão:

- Santa Maria/DF: um ônibus que seguia para Minas Gerais foi abordado na BR-040. Entre os passageiros estavam dois policiais militares (um reformado e outro da ativa), ambos portando arma de fogo e munições. No momento da abordagem, para causar tumulto, um dos militares usou spray de pimenta no interior do ônibus.

- Três Marias/MG: também na BR-040, policiais rodoviários federais realizaram vistoria a ônibus com manifestantes. Desta vez, encontraram em posse dos ocupantes estojos de bombas de gás lacrimogêneo já deflagradas, além de um cartão de acesso do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

- Onda Verde/SP: PRFs de plantão inspecionaram ônibus, agora na BR-153. Apesar da aparente normalidade, o olhar atento da equipe percebeu que alguns dos passageiros apresentavam hematomas nas pernas, como possível resultado de disparo de elastômeros (balas de borracha). Na entrevista pessoal, foi possível constatar que também se tratavam de manifestantes.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizou o e-mail denuncia@mj.gov.br para receber informações sobre pessoas e veículos que participaram dos atos antidemocráticos no último domingo. Em caso de emergências e denúncias em rodovias federais, o telefone da Polícia Rodoviária Federal é o 191.