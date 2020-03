Em monólogo, Gregório Duvivier apresenta peça inédita em Salvador

O ator, escritor e produtor Gregório Duvivier, 33 anos, se tornou uma figura marcante na internet, no cinema e na televisão. Mas sua formação no meio artístico começou em cima dos palcos, fazendo teatro. E é através dele que o carioca chega a Salvador com o espetáculo inédito Sísifo, que pode ser visto amanhã e domingo no Teatro Castro Alves.

Como de costume, Duvivier se apega à comédia e apresenta um enredo que diverte o público falando de temas bastante atuais: memes e gifs, representados por situações do cotidiano, e sua relação com esse mundo hiper-conectado. Isso sem deixar de lado o tom crítico e reflexivo. “Muito mais do que uma referência específica da internet, a peça traz um conceito em que cada um de nós está preso”, afirma. Mas que conceito é esse?

Gregório repete o movimento de subir e descer a gangorra a cada nova cena do espetáculo (Foto: Elisa Mendes / Divulgação)

O próprio título remete à ideia que o ator e o diretor Vinícius Caldeironi buscam apresentar. O Sísifo é um antigo mito grego que, resumidamente, descreve o castigo de um homem que, diariamente, empurra uma grande pedra morro acima e assiste a rocha descer de volta. Depois, repete a ação mais uma vez. Eternamente.

E essa ideia de ciclo apresentada na história é vivida por Duvivier no dia a dia: “Acho que todos nós lidamos com isso. A repetição é do cotidiano, e por isso que Sísifo é muito identificável. Todo dia a gente dorme e acorda, então o ser humano experimenta todo dia esse sísifo de descer e subir montanha”, que se inspirou na situação do Brasil. Para ele, o país vive “o tempo todo desce e sobe essa ladeira”. “Saímos de uma ditadura e parece que estamos voltando para ela”, completou.

Sozinho, o artista interpreta 60 personagens. Do ambulante que repete seu bordão na praia, até Moisés tentando convencer os hebreus que não está perdido. Essas “são pessoas tentando fugir da repetição”, explica Duvivier, que interage a todo o momento com o único elemento do palco: uma gangorra, na qual ele caminha de uma ponta a outra, mostrando o início e o fim de uma cena. Essas histórias não estão conectadas, mas toda a ideia de reprise une os personagens, como um gif que mostra a mesma cena de forma ininterrupta.

Duvivier passou por seis cidade em Portugal com Sísifo (Foto: Daniel Barboza / Divulgação)

No estilo duvivier

Quem acompanha o ator no canal Porta dos Fundos ou no programa Greg News, exibido pela emissora HBO, está acostumado a vê-lo encenar esquetes - cenas com roteiros mais curtos, geralmente usadas na comédia. “Eu adoro o formato curto do esquete. Tentar falar coisas e abordar temas completos em um espaço curto de tempo é muito desafiador”, afirma.

Duvivier também já trabalhou em longas metragens, como a comédia Porta dos Fundos: Contrato Vitalício, além do drama A Vida Invisível. Este último, chegou a entrar na pré-seleção de melhor filme estrangeiro no Oscar, desbancando o favorito Bacurau.

A experiência de trabalhar com os roteiros reduzidos vem antes das atuações nos palcos ou na internet. Formado em letras pela PUC Rio, o escritor sempre foi um assíduo leitor de crônicas e charges. ‘Novos leitores começam a ler a partir da crônica. Ela é uma porta de entrada para outras drogas, e isso que me atraiu”, brincou.

Sísifo

Onde: Teatro Castro Alves (Campo Grande)

Quando: Sábado (12), às 21h, e domingo (13) às 20h

Ingresso: de R$ 20 a R$ 100

Venda: bilheteria do teatro ou site ingresso rápido

Assinante clube correio tem 40% de desconto