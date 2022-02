Em mostra no Instagram, Ricardo Prado retrata fé e religiosidade

O fotógrafo Ricardo Prado foi criado no interior de SP, em Batatais. Lembra que todos os domingos era levado pela mãe e pela avó às missas.

Quando veio morar em Salvador, aos 12 anos, passou a frequentar menos as igrejas, mas nunca esqueceu daquelas tardes de fé.

Ainda que hoje não seja ligado a uma religião, Ricardo continua interessado na religiosidade das pessoas. E é esse interesse que se vê nas imagens que estarão na exposição Relampejos, que estreia neste domingo no instagram do artista (@ricardoprado_8) e ficará permanentemente na rede social.

As fotos são de diversas edições da Festa do Divino Espírito Santo em Bom Jesus da Lapa, na região do Rio São Francisco. As imagens serão acompanhadas por áudios de poemas de autoria de José Inácio Vieira de Melo, inspirados nas próprias imagens. Além disso, haverá áudiodescrição.

Ricardo optou por retratar os romeiros : "A fé dessas pessoas parece vir da terra. Muitos deles vêm da roça, do interior, é o povo sertanejo. Não posso falar do sertanejo sem pensar na fé deles". Para o fotógrafo, muitas vezes a crença é motivada pelo descaso com que os governos tratam essas pessoas: "Tem também a falta de dinheiro, a seca, a desassistência... então, eles se apegam a essa força misteriosa por crer que que há uma recompensa no final".

José Inácio Vieira de Melo, autor dos poemas em áudio que acompanham as imagens, lembra que fotos de Ricardo já ilustraram capítulos de seus poemas. A parceria entre os dois é antigo e tem quase 20 anos. Grato, José escreveu inspirado em Ricardo o poema Fotografia, no mais recente livro do autor, Garatujas. "Ricardo faz poesia com as lentes dele. Nesta nova exposição, sempre estive 'colado' nele, via as fotos em primeira mão". Foi José que deu a sugestão do título Relampejos.

"Ricardo trabalha sem pressa, não faz um trabalho desses em um mês. São anos indo até Bom Jesus, acompanhando as romarias e fotografando, selecionando", argumenta o poeta. José Inácio estará neste domingo, às 20h, em uma live com Ricardo no instagram do fotógrafo, para um bate-papo entre eles, em que vão conversar sobre o processo criativo e aspectos técnicos que envolvem a exposição.

Lançamento da exposição fotográfica online:

20/02, em @ricardoprado_8 e facebook.com/ricardo.prado.3382

Live com Ricardo Prado e José Inácio Vieira de Melo:

20/02 às 20:00 em @ricardoprado_8