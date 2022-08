Em 'Não! Não Olhe!', Jordan Peele ainda se sai bem, mas desce mais um degrau

Talvez você ainda não saiba, mas já existe uma série de teorias na internet tentando adivinhar o que, afinal, significa o novo filme de Jordan Peele, mesmo diretor do excepcional Corra! (2017) e também de Nós (2019).

E, provavelmente, todo espectador sairá do cinema com esta pergunta após assistir Não! Não Olhe!, que estreia nesta quinta-feira (25): "Afinal, o que Peele quis dizer?". O enigma é tão envolvente que, quando o filme estreou nos EUA no mês passado, a revista Time ocupou dois jornalistas com a tarefa de desvendar o significado do longa.

Para uns, é apenas mais um filme de terror protagonizado por um monstro ou alienígena; para outros, mais uma alegoria a que o diretor recorre para falar sobre capitalismo, racismo e outras formas de opressão. Há ainda aqueles que, com uma boa dose de exagero, considerem o filme como espetacular ou grandioso, provavelmente contaminados pelo ótimo desempenho de Peele em seu primeiro longa e por ter se saído bem no segundo filme.

Vamos à história: uma família de treinadores de cavalos é surpreendida em seu rancho quando o patriarca morre atingido por uma misteriosa chuva de objetos. No caso dele, é uma pequena moeda que cai sobre sua cabeça e provoca a morte. E o cavalo que ele montava é atingido por uma simples chave que é cravada em sua pele.

Chocado com a morte do pai e indignado com o descaso das autoridades que não dão respostas, o jovem OJ Haywood não se conforma e tenta desvendar por conta própria a causa do acidente - ou seria assassinato? - que vitimou o pai. O rapaz é interpretado por Daniel Kaluuya, mais uma vez em ótimo desempenho, como aconteceu em Corra!, em que o ator e o diretor trabalharam juntos pela primeira vez.

Em sua investigação, OJ terá o apoio da irmã, Emerald, interpretada por Keke Palmer, outra ótima escolha de Peele, que, entre outras virtudes, costuma acertar na escalação de seu elenco. Keke, que também é cantora, é a reponsável pelos momentos cômicos do filme, que são uma marca de Peele, afinal ele começou como ator e roteirista de comédia da TV americana.

Intrigados com a misteriosa criatura que continua sobrevoando sua residência, os irmãos decidem instalar câmeras para flagrar o ovni e, quem sabe, até ganhar uma grana vendendo as filmagens para sites e para a imprensa sensacionalista. Mas por que OJ e Emerald simplesmente não abandonam o imóvel, diante do perigo que a criatura representa? É que, além da possibilidade de ganhar dinheiro com o intrigante visitante, os irmãos têm, claro, este fascínio pelo desconhecido, que é inerente ao ser humano.

Não! Não Olhe! é um bom filme de ação e terror, sem dúvida, mas longe de causar o impacto de Corra!, hoje um clássico deste século. Ali, é importante lembrar, havia novidades que, logo de início, já tornavam a produção atraente. Primeiro, pelo fato de dar protagonismo a um ator negro em um (ótimo) filme de terror, o que era, e ainda é, raro. Depois, por discutir a questão racial em um gênero cinematográfico que passa longe disso. Para completar, havia um diretor negro que se revelava como uma das grandes promessas do cinema americano.

Keke Palmer dá um tom cômico ao filme (divulgação)

O problema é que, depois de uma estreia daquele nível, Peele sempre será lembrado - e cobrado - por ela. Afinal, esse é o ônus de estrear tão bem. Se o segundo filme dele, Nós, estava um degrau abaixo de Corra!, este terceiro filme ainda o faz descer mais um pouco. Ainda está, sem dúvida, acima da média.

Mas é muito cedo mesmo para comparar Peele a Steven Spielberg, como já tem gente fazendo. No estilo e na temática, talvez até lembre os primeiros filmes do veterano de Hollywood, em ET (1982) ou Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977). A diferença é que Spielberg foi subindo degraus a cada um de seus primeiros filmes e se arriscou, com qualidade, nos mais diversos gêneros.

Por enquanto, Peele está mais para M. Night Shyamalan, que impressionou em O Sexto Sentido (1999), mas depois desceu a ladeira, se enrolando em seus maneirismos. Tomara que não caia na tentação de outros artistas, que parecem mais preocupados em imprimir sua assinatura que em fazer mais uma obra de arte.

Em cartaz no circuito UCI, Cine Metha Glauber Rocha, Saladearte Mam e Paseo e Cinemark