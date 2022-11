Em noite de Mbappé, França bate Dinamarca e garante classificação

Atual campeã do Mundo, a França segue firme como uma das favoritas ao título da Copa e demonstra a força do elenco mesmo com os desfalques por lesão. Na tarde deste sábado (26) os franceses venceram a Dinamarca por 2x1 e já garantiram a classificação para oitavas de final no Grupo D, com uma atuação de alto nível do atacante Kylian Mbappé.

O camisa 10 marcou duas vezes e não deu descanso para a defesa dinamarquesa durante os 90 minutos. O placar foi aberto apenas aos 15 minutos da segunda etapa, quando Mbappé arrancou pelo lado esquerdo, tabelo com Théo Hernández e finalizou de primeira no gol de Kasper Schmeichel.

Antes disso o atacante já havia criado outras oportunidades pelo lado esquerdo, obrigando o goleiro dinamarquês a fazer outras defesas durante a partida.

Após sofrer o primeiro gol, a Dinamarca se mostrou mais ofensiva e chegou a pressionar a seleção francesa durante parte do segundo tempo, até que empatou o placar. Ao descolar um escanteio aos 22 do segundo tempo, o zagueiro Andersen desviou a bola na primeira trave e viu o companheiro de defesa Christensen completar de cabeça para o gol.

O empate persistiu até os 42 minutos finais do jogo, quando o atacante do PSG mais uma vez fez a diferença. Griezmann cruzou a bola no lado direito e Mbappé apareceu para tocar para o gol de joelho dentro da pequena área.

Com os três pontos, a França garantiu vaga nas oitavas de final e complicou a vida da Dinamarca, que agora briga por uma vaga com a Austrália. Os franceses lideram com 6 pontos e, em seguida, aparecem os australianos com 3. A Dinamarca tem apenas 1 ponto e precisa vencer a Austrália na última rodada para passar de fase.

Kylian Mbappé também bateu outra marca importante: já soma sete gols em apenas duas edições de Copas do Mundo. Apenas Pelé havia conseguido esse feito. Além disso, a França quebrou outros dois tabus: venceu a Dinamarca após 22 anos e encerrou a 'maldição da campeã do mundo'.

Isso porque, desde 2006, a seleção que venceu a última Copa sempre era eliminada na fase de grupos do Mundial seguinte, como aconteceu com Itália, Espanha e Alemanha.



"Sabíamos que seria um jogo complicado. Fizmeos de tudo, foi um belo trabalho de preparação e no campo fomos muito bem. Todos que entraram ao longo da partida foram muito bem", afirmou.