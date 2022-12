Em nomeação do novo titular da SSP, Jerônimo culpa governo federal pela violência

Ao anunciar, na tarde desta quinta-feira (29), Marcelo Werner para assumir a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) a partir de janeiro de 2023, o governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) seguiu a tendência dos antecessores petistas. O novo titular da SSP é o terceiro delegado federal a comandar a pasta. Antes dele, estiveram à frente da secretaria Maurício Barbosa, nomeado por Rui Costa; Paulo Bezerra e Cesár Nunes, ex-superintendente da PF, escolhidos por Jaques Wagner. Atualmente, o titular da SSP é o juiz federal aposentado Ricardo Mandarino que substituiu Barbosa.

Durante a nomeação de Marcelo Werner para uma das pastas mais sensíveis das gestões petistas, principalmente por conta dos altos índices de violência na Bahia, Jerônimo disse que o atual governo federal foi que “estimulou um grau de violência muito forte” no país, embora seja atribuição dos estados conter a criminalidade. Ele também afirmou que espera continuidade na qualidade do efetivo de homens e mulheres da polícia baiana na capital e interior e defendeu políticas de desarmamento aliadas aos direitos humanos.

A Bahia aparece em 23º na área de segurança entre os 26 estados e o Distrito Federal, na edição mais recente do Ranking de Competitividade dos Estados. Aqui também está a maior taxa de mortes violentas do país, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Das 30 cidades com mais mortes violentas no Brasil, cinco são baianas. Todas na região sul, representando 16,7% das localidades com mais mortes violentas do país entre 2019 e 2021. Em Salvador e (RMS) mais de três pessoas são mortas a tiros a cada 24 horas. Em 100 dias, 86% das chacinas na RMS foram em operações policiais, diz relatório do Instituto Fogo Cruzado.

Crime organizado

O novo titular SSP afirma que tem como prioridade diminuir as taxas de violência, trabalhar no combate das organizações criminosas e fazer uso de mais recursos tecnológicos da inteligência militar.

“[Vamos] fazer mapeamento das organizações criminosas e trabalhar para identificar e desarticular elas”, planeja. Dentro do plano há o desmantelamento da lavagem de dinheiro e descapitalização das gangues.

A nomeação de Marcelo Werner era uma das mais esperadas do novo governo. Ao assumir o cargo, ele tem a missão de contornar as críticas de ineficiência feitas ao governo petista na segurança pública ao longo dos anos.

Soteropolitano e graduado em direito, o futuro secretário é delegado da Polícia Federal (PF) e já foi chefe do Setor de Inteligência Policial (SIP) da PF, chefe substituto da Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro, chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional da PF na Bahia e chefe substituto da Delegacia de Polícia de Imigração (Delemig). Desde maio deste ano, é delegado regional de investigação e combate ao crime organizado da Superintendência da PF na Bahia.

A estratégia de Werner para combate das facções e, assim, controlara violência no estado inclui também o trabalho de contato com outras secretarias e o fortalecimento do corpo policial. Para isso, em decisão da SSP com o governo estadual, Jerônimo anunciou que o coronel Coutinho permanecerá à frente da Polícia Militar e a delegada Heloísa Brito permanece no comando da Polícia Civil.

“Temos que trabalhar contra o crime organizado com foco na diminuição dos índices de violência, nos direitos humanos e na inteligência”, ressaltou Werner.

Apesar de citar a necessidade de tecnologia nas investigações, Werner não fez declarações sobre o uso de câmeras na farda dos policiais militares, o que é apontado por especialistas como uma forma de coibir a violência policial nas abordagens. A SSP informou que as câmeras ainda não foram compradas e está analisando os preços. Não há previsão de quando o projeto sairá da fase inicial.

Outros secretários

Junto ao anúncio do novo titular, o governador eleito divulgou o nome de mais três secretários: André Joazeiro, em Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti); Edelvino Góes, na Administração do Estado (Saeb); e Cláudio Peixoto, no Planejamento (Seplan). Dos anunciados, apenas o novo titular da SSP estava presente. Os nomes eram os únicos pendentes do secretariado que irá compor o governo a partir de 1º de janeiro. Ao todo, são 25 pastas.

André Joazeiro continuará a dirigir a Secti. "Dialogaremos através da Secti com as universidades e com as pesquisas, para que as empresas tenham o amparo para fortalecimento", prometeu Jerônimo ao confirmar o nome do titular da pasta.

Também continua na Secretaria de Administração do Estado (Saeb), Edelvino Góes, mestre em economia com passagem no Ministério da Fazenda em 2001 e foi aprovado, em novo concurso público, para desempenho do cargo de analista do IBGE a partir de 2002. A Secretaria de Planejamento (Seplan) mantém Cláudio Peixoto, bacharel em administração pública.

O anúncio de ontem faz parte da quarta etapa de divulgação do secretariado e completa a lista de titulares das 25 pastas. Anteontem, seis nomes foram divulgados. Outros 16 secretários foram confirmados nos dias 19 e 22. Jerônimo será empossado governador no domingo, dia 1º de janeiro, às 9h.



Veja a lista completa das secretarias e seus respectivos gestores e gestoras:

Com os anúncios desta quinta, está completa a equipe da próxima gestão, que terá 25 secretários e secretárias; além da Chefia de Gabinete e da Procuradoria Geral do Estado (PGE):

- Chefia de Gabinete do Governador: Adolpho Loyola

- Casa Civil: Afonso Florence

- Saeb: Etelvino Góes

- Secti: André Joazeiro

- SSP: Marcelo Werner

- Seplan: Cláudio Peixoto

- Serin: Luiz Caetano

- Sesab: Roberta Santana

- SEC: Adélia Pinheiro

- SJDH: Felipe Freitas

- Seades: Fabya Reis

- Seinfra: Sérgio Brito

- Sefaz: Manoel Vitório

- Seagri: Tum

- Setur: Maurício Bacelar

- Sepromi: Ângela Guimarães

- Sema: Eduardo Sodré Martins

- SDR: Osni Cardoso

- SIHS: Larissa Gomes Moraes

- Seap: José Antônio Maia Gonçalves

- PGE: Bárbara Camardelli Loi

- SEDUR: Jusmari Oliveira

- SECULT: Bruno Monteiro

- SETRE: Davidson Magalhães

- SDE: Ângelo Almeida

- SPM: Elisângela Santos Araújo

- SECOM: André Curvello

- Coordenação de Políticas para a Juventude: Nivaldo Millet

- Coordenação Geral do Programa Bahia Sem Fome: Tiago Pereira da Costa

- Liderança do Governo na Alba: deputado estadual Rosemberg Pinto

- Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas (SEPROMI) – Patrícia Pataxó

- Comandante-geral da Polícia Militar da Bahia: Paulo Coutinho

- Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia: Adson Marchesini

- Delegada-geral da Polícia Civil: Heloísa Campos Brito



*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo