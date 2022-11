Em Nova York com a família, Ivete encanta seguidores com fotos da viagem

Em Nova York com a família, Ivete Sangalo abriu o álbum de fotos nesta terça-feira (29) no Instagram e encantou os seguidores. Nos cliques, ela aparece ao lado do filho mais velho Marcelinho e da irmã Cynthia Sangalo e das sobrinhas.

"Nyc ❤️", escreveu a cantora, como é carinhosamente chamada pelos fãs, na legenda da publicação.

Entre os cliques, o que mais chamou a atenção dos seguidores foi o filho da cantora. Eles ficaram surpresos porque Marcelinho já está com a mesma altura da mãe.

"Marcelo tá enorme meu Deus eu vi essa criança nascer", disse uma seguidora. "Meu pai, o menino nasceu um dia desses e já está um homem!", disse outra.