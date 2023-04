Em novo corte, Globo demite Giuliana Morrone

A TV Globo tem realizado demissões em massa desde terça-feira (4). Segundo o Notícias da TV, 32 funcionários foram desligados até esta quarta (5). Entre os principais nomes desligados da empresa estão Giuliana Morrone, com 34 anos na casa e apresentadora do Jornal Nacional em diversas ocasiões, Márcia Corrêa, editora-chefe do Bom Dia São Paulo, no cargo desde 2008 e tinha 33 anos de emissora, e Emilene Silva, editora do Jornal Hoje.

Fábio Turci e César Galvão, repórteres de São Paulo; e Fábio William, âncora do Jornal Nacional também foram dispensados. A justificativa das demissões seria por corte de custos, em razão dos altos salários.

Do G1, o site de notícias da Globo, foram desligados os jornalistas Sávio Ladeira, Edmundo Silva, Olivia Henriques e Marta Cavallini.

Em Brasília, foram demitidas Lúcia Carneiro, editora da GloboNews, o canal de notícias na TV por assinatura, e Márcia Witczak, editora local e apresentadora da agenda cultural no DF1.

Ainda na GloboNews, foi demitida Anna Karina Bernardoni, chefe de programas e supervisora-executiva de projetos especiais.

Em nota, a empresa afirmou que “assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução. Seus resultados refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios.”

“Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”.