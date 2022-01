Em novo filme, Woody Allen faz declaração de amor ao cinema

Aos 86 anos, Woody Allen é, seguramente, um dos mais importantes cineastas ainda em atividade. Quem acompanha a carreira do americano sabe que ele praticamente lança um filme por ano, desde os anos de 1960. Mas veio a pandemia da covid- 19 e o diretor se recolheu, voltando à cena agora, com o lançamento de O Festival do Amor - que na verdade foi filmado antes do mundo se fechar, na cidade espanhola de San Sebastian. O último longa de Allen foi Um Dia de Chuva em Nova York, de 2019.

A nova comédia romântica traz um elenco de peso, encabeçado por Wallace Shawn (Jovem Sheldon), Gina Gershon (Riverdale), Louis Garrel (Adoráveis Mulheres) e Christoph Waltz (007: Sem Tempo Para Morrer). E uma daquelas histórias que é a cara do diretor, com idas e vindas em torno dos relacionamentos, cheia de referências ao cinema.

Segundo o diretor e também roteirista, a ideia era homenagear suas maiores inspirações, relembrando obras de grandes cineastas europeus, como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Federico Fellini, Ingmar Bergman e Luis Buñuel.

O filme gira em torno do diretor de cinema Mort Rifkin (Wallace Shawn) e sua esposa e assessora Sue (Gina Gershon). Eles viajam para a Espanha para acompanhar o Festival de San Sebastian e se envolvem pelo charme e magia da cidade. Só que Mort passa a desconfiar que Sue possa estar tendo um caso com um atraente diretor francês (Louis Garrel).



“Eu já estive no Festival de San Sebastián e me lembrei de como a cidade é linda, então decidi escrever uma história que se passasse lá”, afirmou Woody Allen sobre a locação. Na última década ele filmou em vários países e já afirmou que gostaria muito de fazer um filme no Rio de Janeiro. O filme é exibido em primeira mão no evento. Para a atriz Gina Gerson, o filme é “uma verdadeira carta de amor ao cinema”.



Durante a entrevista coletiva de lançamento da produção, Allen confessou que cresceu assistindo a filmes europeus, e por isso, eles foram a inspiração perfeita. Uma de suas principais referências foi o clássico Um Homem e Uma Mulher, de Claude Lelouch. “É um desses filmes europeus que teve um impacto enorme numa geração de cineastas jovens nos Estados Unidos”, disse na ocasião.

Onde assistir

Saladearte - Cin MAM 16h55, 18h35

Saladearte - Cine Paseo 16h35, 18h15

Cine Metha Glauber Rocha 13h50, 15h40 e 20h

UCI Shopping Barra 14h e 19h10