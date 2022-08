Em novo livro infantil, Ricardo Ishmael trata de bullying

Ricardo Ishmael, 42 anos, é uma cara conhecida do telejornalismo baiano, a que se dedica há cerca de 20 anos. Na apresentação do Jornal da Manhã, na TV Bahia, ele trata diariamente de questões sociais, seja a fila infinita no posto de saúde ou mais um buraco que está fazendo aniversário numa rua da periferia de Salvador.

Mas a preocupação de Ishmael com questões sociais não se restringe ao jornalismo. Como escritor infantil, ele também se incomoda com temas que rodeiam o mundo das crianças e, muitas vezes, são um problema para elas. Em seu terceiro livro dedicado aos pequenos leitores, Deu a Louca na Bicharada!, o autor trata do bullying, que tem sido objeto de discussão de especialistas em educação. O livro será lançado no próximo domingo (7), a partir das 16h, na Livraria LDM do shopping Bela Vista.

Embora não tenha filhos e seus sobrinhos não tenham queixas preocupantes sobre o assunto, Ishmael diz que, como cidadão, se preocupa com o tema.

"É uma preocupação como sujeito do tempo em que vivo. Não sou pai, não sou atravessado por essas questões. Mas, claro, me sinto tocado por elas. Tenho compromisso com temas urgentes e preciso sim estar neste debate", afirma o jornalista.

Ele é autor também de outros dois livros para crianças: A Princesa do Olhinho Preguiçoso (2020) e O Menino de Asas Invisíveis (2021).

Desta vez, o protagonista é Dudu, um menino negro que, por causa das suas pernas muito finas, é alvo de piadas de mau gosto na escola. "Ele é um menino de pernas finas, que usa um black power moderno e se cala porque, se calando, acredita que vai passar despercebido e deixará de ser alvo de piadas", diz Ishmael.

E Dudu, que vive cabisbaixo e ensimesmado, encontra conforto no sítio da avó, onde os animais conversam com ele.

“É o porto seguro de Dudu, a quem ele recorre quando os animais começam a puxar assunto. A presença dela na história reforça o necessário papel dos adultos no enfrentamento ao bullying”, diz o autor.

Com os animais falantes, a história ganha tom de fábula e de realismo mágico, elementos que encantam o próprio Ishmael e, certamente, encantará os leitores. "Das três histórias que escrevi, esta é a mais despretensiosa em relação à construção do personagem. Fiz pelo prazer da escrita mesmo e talvez seja o meu livro que mais vai agradar às crianças, pelo fato de ter animais".

Em seus três livros infantis, Ishmael optou por dar protagonismo a personagens negros. Mesmo tendo a pele clara, o autor se considera um homem negro.

"Nos construímos enquanto negros, nossas construções culturais e sociais passam não só pelo tom da pele, mas pela identidade. Por isso, me vejo assim", afirma.

Mas ele ressalta que o fato de ter a pele clara lhe dá privilégios que os negros não têm. "Além de ter a pele branca, sou uma pessoa da TV, o que me dá mais privilégios. Mas, ainda que eu não me entendesse com esta construção de identidade negra, eu falaria de racismo. Tenho este compromisso".

SERVIÇO

Livro: Deu a Louca na Bicharada!

Autor: Ricardo Ishmael

Ilustrações: Tiago Cerca

Editora: Mojubá

Preço: R$ 40 | 36 págs

Lançamento: Livraria LDM do Shopping Bela Vista, 7 de agosto (domingo), 16h