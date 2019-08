Em novo Velozes & Furiosos, Hobbs e Shaw são parceiros

A franquia Velozes & Furiosos começou até modestamente, em 2001, quando o primeiro filme arrecadou em território americano US$ 144 milhões. Foi apenas a 14ª bilheteria nos EUA naquele ano e, para se ter uma ideia, o maior sucesso de 2001 foi a primeira aventura de Harry Potter, que arrecadou US$ 317 milhões.

Embora nos dois capítulos seguintes tenha havido uma queda no faturamento, os produtores insistiram e a bilheteria passou a crescer. O ápice foi em 2015, quando o sétimo longa chegou à incrível marca de US$ 1,5 bilhão. A participação derradeira de Paul Walker - o ator havia morrido em 2013, antes do lançamento - gerou uma comoção que provavelmente ajudou a alavancar a bilheteria.

Com tanto sucesso, foi inevitável que chegasse mais uma continuação, em 2017. Agora, é a vez do primeiro spin off (derivado) da franquia, em que a história se concentra em dois personagens: Velozes e Furiosos - Hobbs e Shaw.

policial Hobbs (Dwayne Johnson) e o fora-da-lei Deckard Shaw (Jason Statham), que vinham se enfrentando nos filmes anteriores, vão se unir pela primeira vez contra um inimigo comum, o ciborgue genético Brixton Lorr (Idris Elba). No elenco estão também Cliff Curtis (de Fear the Walking Dead) e Helen Mirren (A Rainha/2007).

Mesmo sendo um spin off, o filme segue a tradição da franquia e se passa em diversos locais, como Los Angeles, Londres, as ruínas de Chernobyl e na bela Samoa.

O humor, que estava presente em outros longas da série, está de volta e em cargas ainda mais acentuadas, como observa Dwayne Johnson: “A franquia está mais para mistura de ação e drama. É grande, é divertida, é excitante. Em Hobbs & Shaw, ainda somos o mundo de Velozes e Furiosos, mas a premissa nos permite explorar o terreno da comédia de ação de forma criativa, e funciona em todos os sentidos”.

Um Novo Shaw

Shaw, que estreou no sexto filme, de 2013, agora é visto por uma nova perspectiva, segundo seu intérprete, que sai em defesa dele: “Finalmente, descobrimos muito mais sobre o Shaw. Sempre o vi como um cara de princípios muito fortes. Ele tem princípios morais firmes e respeitáveis, e cuida da família a todo custo. É o cara que sempre faz o que é certo para a sua irmã em qualquer circunstância e tenta consertar a briga dentro da família. Seu papel de ‘vilão’ é injusto”, acredita Jason Statham.

Johnson fala sobre a sintonia com o colega: “Assim que começamos a filmar Velozes & Furiosos 8, Jason e eu estabelecemos um ritmo fácil. Começamos a injetar uma energia boa em nossas cenas e houve uma química bem distinta entre nós”.

David Leitch dirige um filme da franquia pela primeira vez. Mas ele tem experiência em outros longas de aventura e ação, como Atômica (2017) e Deadpool 2 (2018). Além disso, Leitch é um veterano dublê, que já exerceu essa função em filmes como Sr. e Sra. Smith (2005) e Troia (2004). “A química entre Dwayne e Jason nos dois últimos filmes foi bem especial e isso é difícil de encontrar”, elogia Leitch.