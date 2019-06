Em obras, Museu de Arte Moderna fecha para visitação pública

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) será fechado a partir da próxima segunda-feira (17), devido às obras de requalificação que são realizadas no espaço.

Nenhum acesso do museu estará disponível ao público, incluindo o acesso à praia do MAM, que ficou famosa no último verão.

O fechamento do museu foi comunicado por meio das redes sociais. A previsão é de que o espaço seja reaberto no dia 5 de julho.

Cinema

O Circuito Saldearte lançou uma campanha de financiamento coletivo (crowdfunding) para a abertura da nova sala de cinema do MAM. A campanha acontece no site emcenapelocinemam.com.

Além disso, as contribuições também podem ser feitas diretamente na bilheteria das salas do Circuito Saladearte, através de colaborações em cartão de crédito ou débito. A meta da campanha é arrecadar R$ 200 mil que serão destinados à montagem da nova sala.

As recompensas pelas contribuições vão desde um combo com ingressos, assinatura na calçada da fama, agradecimento na abertura da sala ou até mesmo copos, sacolas personalizadas, além de participações em eventos exclusivos à realização de eventos particulares, como aniversários e lançamento de filme.