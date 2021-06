Em papo com Bial, Huck confirma substituição de Faustão em 2022

O apresentador Luciano Huck adiou o sonho de disputar a Presidência da República ao renovar contrato com TV Globo. O comandante do Caldeirão do Huck, atração exibida na emissora aos sábados, vai substituir Fausto Silva nos domingos da emissora a partir de 2022. A informação foi confirmada em entrevista ao Conversa com Bial, que será exibida na madrugada desta terça para quarta. As informações são do Notícias da TV.

Aos 49 anos, Huck compartilhou as imagens da entrevista remota que concedeu a Pedro Bial nos Stories do Instagram. A Globo ainda não se manifestou oficialmente sobre a substituição.

O vínculo anterior de Huck com a Globo durou os últimos seis anos e acabaria em 30 de junho. Até o início de 2021, havia uma incerteza se ele aceitaria renovar o contrato ou se deixaria a televisão para concorrer às eleições presidenciais de 2022.

A situação começou a mudar no fim de janeiro, quando Faustão anunciou que esse seria o seu último ano na emissora. Executivos da Globo e membros da família Marinho passaram a pressionar Huck para adiar os planos de ingressar na política. E ele cedeu.

No novo contrato, Huck foi empossado como o "dono dos domingos" da Globo. Queridinho do mercado, ele é visto como o homem certo para encarar o desafio de sustentar a audiência e o faturamento de Faustão. Além disso, o horário nobre do domingo é um espaço que ele sempre quis ocupar.

E no lugar de Huck?

Ainda segundo o Notícias da TV, a Globo tem feito pesquisas para definir quem vai ocupar o lugar de Huck aos sábados. A dança das cadeiras vai representar uma mudança histórica na grade da Globo aos fins de semana.

O Domingão do Faustão está no ar desde 26 de março de 1989, enquanto o Caldeirão é exibido desde 8 de abril de 2000 nesse mesmo dia da semana.

Uma das alternativas estudadas é a de que formatos consagrados, como a Dança dos Famosos e o Show dos Famosos, virem programas independentes e preencham os buracos da programação, com diferentes apresentadores.

Parte dos profissionais da produção do Domingão já começou a deixar a Globo; outros estão sendo remanejados para atrações da própria emissora. Uma roteirista do Arquivo Confidencial, por exemplo, passou a integrar a equipe do Se Joga, que ganhará um quadro de homenagens para famosos.

Fausto Silva ficará no ar até dezembro na Globo e, a partir de 2022, voltará a ser funcionário da Band TV. A previsão é que, em setembro, o departamento comercial da Globo comece a venda de espaços publicitários para o novo programa de Huck.