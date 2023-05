Em parceria com a prefeitura, Bahia vai administrar campos de futebol em Salvador

Sob a gestão do Grupo City, o Bahia deve firmar parceria com a prefeitura de Salvador para administrar campos de futebol pela capital baiana. Na manhã desta segunda-feira (8), o prefeito Bruno Reis explicou os planos do tricolor e contou como foi a reunião que teve com Ferran Soriano, CEO do City, na última semana.

De acordo com Bruno Reis, a ideia é a de que a prefeitura reforme campos de futebol na cidade e o Bahia fique responsável por instalar escolinhas de futebol nos locais.

"Recebemos na prefeitura o CEO do Grupo City, e também o CEO que vai ficar à frente do Bahia [Raul Aguirre], o diretor de futebol [Carlos Santoro] e o presidente do clube [Guilherme Bellintani]. Conversamos sobre diversos assuntos e parcerias que eles têm interesse e desenvolver com a cidade. Em especial na gestão de alguns campos espalhados pela cidade", iniciou Bruno Reis.

"Combinamos de levantar 30 campos de futebol localizados nas dez regiões administrativas onde eles poderão optar por pelo menos um por região administrativa para a gente iniciar um projeto no qual a prefeitura requalifica o campo e depois eles assumem as escolinhas de futebol e práticas esportivas, tentando estimular a prática de futebol nos bairros e também sendo uma forma de identificar novos talentos que possam orgulhar a nossa terra no Brasil e no mundo", completou.

Durante a cerimônia de oficialização da venda da SAF do Bahia para o Grupo City, Ferran Soriano falou sobre os planos de captar atletas na capital baiana. Ele, inclusive, visitou o Campo do Marisco, na Cidade Baixa, durante uma peneira realizada pelo Esquadrão.

Soriano afirmou ainda que o Bahia vai construir em Salvador as chamadas City Football Academy, com as mesmas estruturas de equipamentos presentes em países como Inglaterra, Estados Unidos e Austrália.

“O Grupo City tem o que chamamos de City Football Academy em Manchester, Nova York, Melbourne, estamos construindo uma em Palermo, e acabamos de comprar terrenos para construir uma em Girona. Esses centros de treinamentos vão estar ligados, vão compartilhar tecnologia, conhecimento e experiência. Vamos ter uma, ou várias, City Football Academy em Salvador, mas ainda não sei onde e como”, explicou.