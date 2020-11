Em parceria com o Atitude 67, Ivete lança música gravada em Praia do Forte

Os últimos quatro anos foram uma loucura para Pedrinho Pimenta, Éric Polizér, Karan Cavallero, GP, Leandro Osmar e Regê. O sexteto abandonou seus empregos de empregos de advogado, jornalista, oceanógrafo, empresário e arquiteto para reviver uma banda de garagem que criaram na época de colégio e se mudar para São Paulo tentando viver de música profissionalmente em 2016.

Quatro anos depois dessa decisão, que deu certo, eles lançam uma música em parceria com Ivete Sangalo: 'Chega Diferente' foi gravada em Praia do Forte e será lançada nesta sexta (13).

"Meu amor, Atitude 67 na Bahia e especialmente na Praia do Forte... será que ficou bom?! Ficou maravilhoso", disse Ivete ao CORREIO. Veja vídeo abaixo.

Com mais de 600 milhões de visualizações em seu canal do Youtube e quase 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o Atitude 67 está tocando um novo projeto, que conta com gravações na Bahia e no Rio de Janeiro. Além das gravações com Ivete em Praia do Forte, a banda tem o Farol da Barra como palco de duas de suas canções, que também passearam por outros locais da capital baiana.

Chega Diferente é o segundo single gravado por Ivete em Praia do Forte durante a pandemia do coronavírus. Antes, Veveta já tinha lançado Dura Na Queda, baladinha romântica com clipe dirigido e produzido pela própria Ivete.

O rolé do Atitude 67 pela Bahia ainda teve um breve trabalho com o cantor Tayrone, convidado pelo grupo para participar do 'Arraiá 67', lançado no YouTube e outras plataformas digitais na última sexta (31). A parceria foi para tocar a música Diarista, um dos maiores sucessos da carreira de Tayrone.

Dono de ma voz marcada pela sofrência, Tayrone comemorou a parceria e curtiu o arranjo que o Atitude 67 deu para a canção.

"Os meninos sabem fazer música como ninguém e deram a cara deles pra canção. Ficou massa! Certeza que a turma toda vai curtir muito", disse Tayrone.