Em período proibido para pesca, PM apreende mais de 16 kg de lagosta em Salvador

Policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) apreenderam mais de 16 quilos de lagosta e prenderam um homem, no bairro de Água de Meninos, na capital baiana, nesta quarta-feira (25).



A equipe foi acionada e, durante a fiscalização, localizou o crustáceo, que estava sendo vendido em uma caixa plástica em posse do suspeito. Por estar no período de defeso, a pesca da lagosta é proibida. O pescado apreendido foi doado ao Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci).



O homem, que não teve a identidade revelada, foi detido e apresentado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

O defeso é uma parada da pesca para fins de proteção da lagosta no período de sua reprodução. O tempo, de dezembro a maio, é determinado por ato normativo do Ibama e é fundamental para a proteção e sobrevivência da espécie.