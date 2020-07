Em Pituaçu, Fortaleza e Ceará abrem semifinal da Copa do Nordeste

O primeiro time finalista da Copa do Nordeste será definido nesta terça-feira (28). A partir das 21h30, no estádio de Pituaçu, Fortaleza e Ceará fazem o Clássico-Rei em busca de um lugar na decisão.

O tricolor do técnico Rogério Ceni ganhou um importante reforço para a partida. O lateral direito Tinga se recuperou de um edema na coxa e está liberado para atuar. Por causa da falta de ritmo, no entanto, a tendência é que ele comece a partida no banco de reservas.

O Fortaleza não tem desfalques para o jogo e deve entrar em campo com: Felipe Alves, Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Marlon; Romarinho, Wellington Paulista e Osvaldo.

Já o alvinegro do comandante Guto Ferreira não terá o zagueiro Luiz Otávio, suspenso por causa da expulsão diante do Vitória. Além dele, Rick e Rafael Sóbis deixaram o embate contra o rubro-negro mais cedo e não têm presença confirmada.

Guto faz mistério sobre a escalação e tenta não colocar dose extra de pressão por se tratar de um clássico. “Todos os jogos do Ceará, independente de contra quem, temos sempre de nos superar. O mais importante não é o adversário, mas que pode nos levar à final. O nosso grupo tem se colocado em uma posição de busca e superação. Espero que a gente possa fazer a melhor partida que nós já fizemos e que possamos superar o nosso rival”.

Uma provável equipe titular do Vozão pode ter: Fernando Prass, Eduardo, Tiago, Klaus e Bruno Pacheco; Charles, Ricardinho, Vinícius e Fernando Sobral; Rafael Sóbis e Rick.