Em primeira exibição do ano, Leão bate Bahia de Feira em amistoso

Pela primeira vez em 2020, a torcida do Vitória teve o gostinho de ver como será a equipe para a temporada. Na tarde deste sábado (18), o Leão encarou o Bahia de Feira em amistoso disputado no Barradão e levou a melhor. O rubro-negro venceu por 2x0. Os gols foram marcados por Alisson Farias e Rafael Carioca.

O duelo contou com a presença dos sócios do clube, que tiveram acesso ao estádio. Em campo, o auxiliar Bruno Pivetti comandou a equipe já que o técnico Geninho passou por um procedimento cirúrgico e só voltará ao rubro-negro na próxima semana.

A partida foi uma boa oportunidade para o torcedor conhecer um pouco mais sobre os novos contratados. Em um primeiro tempo sem gols, jogadores como Guilherme Rend, Fernando Neto e Alisson Farias saíram de campo elogiados. Já o atacante Vico e o lateral Jonathan Bocão ficaram devendo.

O Vitória atuou com: Martin Rodríguez, Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos e Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto, Gerson Magrão, Vico e Alisson Farias; Júnior Viçosa.

No segundo tempo, o Vitória voltou com Léo Ceará na vaga de Viçosa e Ronaldo no gol. Mas não demorou muito e o Leão mudou praticamente toda a equipe. A nova formação teve: Ronaldo; Van, Carlos, John e Rafael Carioca; Maykon Douglas, Romisson e Matheus Tenório; Ruan Levine, Eduardo e Leo Ceará. Foi aí que a partida ganhou mais emoção.

Referência do ataque, Léo Ceará estava com a pontaria descalibrada e perdeu duas boas chances para abrir o placar. Uma delas foi no cruzamento de Fernando Neto, que ele desviou para fora.

A mesma sorte o Bahia de Feira não teve minutos depois. Rafael Carioca tabelou com Romisson e cruzou para Alisson Farias, de pé direito, estufar as redes e abrir o placar para o Leão.

Depois da assistência, Rafael Carioca voltou a aparecer. Dessa vez com gol. O lateral mandou um chute forte de três dedos e marcou um golaço, o segundo do Vitória na partida.

A estreia do time principal do Vitória na temporada será no próximo sábado (25), quando recebe o Fortaleza, às 16h, no Barradão, pela Copa do Nordeste. Antes disso, na quarta-feira (22), o time sub-23 do Leão recebe o Jacobina, às 19h30, também no Barradão, mas pelo Campeonato Baiano.



*Com informações do repórter Vitor Villar