Em primeiro jogo fora de casa, Bahia enfrenta o Jacuipense em Riachão

Dois times que estrearam com vitória no Campeonato Baiano estarão frente a frente neste domingo, quando Jacuipense e Bahia se enfrentam na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe, pela segunda rodada. A bola rola a partir das 18h30.

O Bahia deixou boa impressão após vencer a Juazeirense por 3x1, no estádio de Pituaçu. Agora, o técnico Renato Paiva terá o primeiro desafio fora de casa. Diferentemente de outros anos recentes, quando usou time B no estadual, o tricolor decidiu disputar o Baianão com o que tem de melhor. O torneio deste ano, aliás, tem um peso extra para o clube.

Com o fim das vagas na Copa do Brasil via ranking da CBF, as equipes terão que se classificar para o torneio nacional através do estadual. Campeão e vice garantem vaga na disputa de 2024 (e uma terceira vaga fica a cargo da FBF escolher o critério). Por isso, o Bahia sabe a importância de vencer fora de casa para se manter na zona de classificação - quatro avançarão para as semifinais.

Além disso, o tricolor está em débito no Campeonato Baiano. Maior vencedor do torneio, com 49 títulos, ficou fora da final nos dois últimos anos. A meta agora é recuperar a hegemonia. Assim como foi na estreia, o volante Rezende projeta um Bahia intenso, mesmo jogando na casa do adversário.

“A gente espera ter um time muito intenso, um time que propõe jogo. O mister sempre fala que quer um time que proponha jogo. Então acho que podem esperar muita intensidade, muito ataque. Eu estou trabalhando, tentando entender aos poucos as ideias do mister. Procuro evoluir sempre”, disse o camisa 5, que marcou um dos gols contra a Juazeirense.

Renato Paiva ganhou três reforços nos últimos dias e eles podem aparecer, seja em campo ou no banco de reservas. Os laterais Cicinho (leia mais na página seguinte) e Jhoannaer Chávez e o volante Nicolás Acevedo foram regularizados e estão à disposição.

Do trio, o mais cotado para começar jogando é Acevedo. O uruguaio estava treinando na equipe titular durante a pré-temporada e só ficou fora da estreia por causa de um atraso na sua documentação. Ele concorre com Rezende por uma vaga no meio-campo.

Durante a entrevista após o jogo em Pituaçu, Renato Paiva afirmou que planeja usar com sabedoria todas as opções que tem no elenco. O calendário do futebol brasileiro, com jogos a cada três ou quatro dias, é uma novidade e um desafio na carreira no português.

“Temos que ter um elenco competitivo. Dois ou três jogadores muito nivelados por posição. Jogabilidade é em função do que vamos encontrar. O treino, vamos fazer o possível. É uma situação nova para mim, nunca tive um calendário desses. Por isso, na pré-temporada, trabalhamos o máximo possível de conteúdos”, disse o treinador, que antes de chegar ao Brasil trabalhou em times de Portugal, Equador e México.

JACUIPENSE

O Jacuipense aposta na força da torcida para levar a melhor em campo e alcançar a segunda vitória na competição. O Leão do Sisal está invicto atuando em casa na temporada. Pela Copa do Nordeste, a equipe goleou o Altos, por 4x1, na primeira eliminatória.

O técnico Jonilson Veloso confia no atacante Jeam, ex-Bahia, como a referência no ataque. Foi dele o gol da vitória sobre o Doce Mel, no 1x0 pela primeira rodada, em Pituaçu. O time conta com outros conhecidos, como o zagueiro Kanu e o volante Fábio Bahia. E tem o meia-atacante Welder como destaque.