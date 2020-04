Em prisão domiciliar, Ronaldinho Gáucho faz live com pagodeiros

Cumprindo prisão domiciliar em um hotel em Assunção, capital do Paraguai, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho entrou na moda das lives e participou da apresentação que grupo de pagode Revelação fez nas redes sociais.

A live aconteceu na noite desta quarta-feira (15). Após uma hora e meia de apresentação da banda, Ronaldinho Gaúcho apareceu no vídeo. Ele foi saudado pelos integrantes do grupo.

"Olha o R10 aí. Esse é nome parceiro, esse é o cara. Esse driblou até o coronavírus. Tamo junto!", exaltou o vocalista do Revelação. O ex-jogador apenas acenou com as mãos.

e o ronaldinho que apareceu na live do revelação direto da prisão domiciliar ???????? pic.twitter.com/PVwJckI31o — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) April 16, 2020

Ronaldinho está em prisão domiciliar em um hotel desde o último dia sete de abril, quando junto com o irmão Assis foi liberado da Agrupación Especializada, onde ficou preso por um mês após entrar no Paraguai portando passaporte paraguaio falso.

O hotel em que Ronaldinho e Assis estão cumprindo a prisão é o luxuoso Palmaroga. O local é equipado com cama king-size, piscina e banheira de hidromassagem. O ex-jogador conta ainda com internet a sua disposição.