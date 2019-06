Em processo de tombamento casa do italiano Gaetano Pesce é demolida sem autorização

(Divulgação)

Casa do designer italiano era considerada um conjunto escultórico moderno

A casa do arquiteto e designer italiano Gaetano Pesce, na Praia de Itacimirim, no litoral norte, que estava em processo de tombamento pela Secretaria de Cultura de Camaçari, foi demolida. A ação aconteceu na calada da noite e surpreendeu até mesmo a prefeitura que garante que não deu o alvará para a demolição. “Fomos surpreendidos com a destruição do imóvel que estava em processo de tombamento e estamos investigando para saber de onde, ou de quem, partiu a ordem para derrubar”, diz o secretario de Desenvolvimento Urbano e Turismo do município Genival Seixas.



Descaso

O imóvel, considerado por especialistas como um importante conjunto escultórico, foi construído pelo premiado artista a partir de experiências com materiais inusitados como borracha, resina e espuma. Ainda segundo o secretário, sua equipe está investigando, mas até agora não conseguiu apurar nada. “Não podemos dar nenhuma afirmação até que o processo de investigação seja concluído”, diz.



Multa

A notícia do processo de tombamento foi divulgada com exclusividade pela coluna no dia 17 de abril de 2019. De acordo com o secretário Genival Seixas, a área onde ficava o imóvel estava no radar da especulação imobiliária pela sua localização privilegiada. A coluna apurou que uma incorporadora planejava construir um condomínio no local, mas o secretário diz que não pode assegurar de quem partiu a decisão de derrubar a casa. “Estamos tentando entrar em contato com o proprietário para entender o que aconteceu e, após isso, deveremos tomar as medidas cabíveis, como aplicação de multa etc”, diz.



Fronteiras

A Braskem já reuniu o time de conferencistas da próxima edição do projeto Fronteiras do Pensamento. Desta vez quem desembarcará na Bahia para encontrar o público no Teatro Castro Alves é o escritor e jornalista cubano Leonardo Padura, o filófoso francês Pierre Lévy e as escritoras brasileiras Djamila Ribeiro e Lilia Schwarcz. O projeto estreia no dia 6 de agosto com a conferência de Padura, vencedor do Prêmio Princesa das Astúrias de Letras. Já no dia 10 de setembro será a vez de Pierre Lévy, considerado um dos maiores especialistas mundiais em internet e culturas tecnológicas digitais. No dia 1º de outubro, o público terá um encontro com Djamila Ribeiro e Lilia Schwarcz.

O escritor cubano Leonardo Padura

Hotel palácio

O Palácio da Aclamação, na Praça Municipal, continua sendo cortejado pela rede de hotéis Vila Galé. O projeto pode integrar uma edição baiana do programa português Revive, que está dando novos fins a imóveis históricos da capital portuguesa. O secretário estadual do Turismo, Fausto Franco assinou um protocolo de entendimento com a secretária do Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho, onde o país luso se compromete a apoiar o governo baiano com a experiência técnica acumulada pelo Revive que já está com nove imóveis em processo de restauração no além mar. Um destes, foi, coincidentemente, ocupado por uma hotel da Vila Galé.



Namoro

Fausto Franco diz que o governo está mapeando imóveis que podem ser incluídos numa primeira etapa da versão baiana do programa Revive. “O objetivo do mapeamento é impulsionar a instalação de novos restaurantes, hotéis, cafeterias, lojas de artesanato e outros equipamentos que ativem o mercado turístico, com desenvolvimento econômico”, afirmou. Segundo ele, o grupo continua interessado no palácio, mas o martelo ainda não foi batido.

Gregório

Enquanto os fogos explodiam no Centro Histórico, na noite de São João, os atores Rita Assemany e Carlos Betão se reuniam na Republica Af para discutir a montagem do espetáculo Voz, escrito por Aninha Franco exclusivamente para o ator. A data não ficou definida, mas a dupla marcou para setembro a estreia do monólogo em cima da obra de Gregório de Mattos.

3 X 4 GENTE BOA

Arquiteto Glauber Brito vive entre São Paulo, Austrália e Angola

Glauber Lopes de Brito quase virou jornalista. Chegou a concluir a faculdade e logo descobriu que era a arquitetura que o interessava mais. Voltou à universidade e migrou para São Paulo onde se especializou na área de Visual Merchandising em empresas como Track & Field e Levi’s Brasil. Casou com um diplomata brasileiro e foi morar na Austrália.Lá descobriu que poderia agregar mais ao seu portfólio. Abriu a própria empresa, a Ideia3 Soluções Criativas, especializada nos segmentos de cenografia, layout de vitrines, projetos comerciais para restaurantes, lojas e afins. Mas o baiano de Vitória da Conquista não fica só por aí. Além de criar, desenvolver e produzir o projeto, ele cria ações de merchandising, campanhas e ativações de marcas. A carteira de clientes só faz crescer. Da marca esportiva Centauro à Danone, do ramo de alimentação, até a Levi´s, da área de moda, o baiano não para de criar. Com a demanda do mercado cada vez mais versátil, lá vai ele criar novos braços de negócios visando uma entrega mais inteligente e completa. “Somos uma empresa formada por pessoas criativas para resolver todas as demandas. Fazemos o que chamo de “conversa única”, onde as empresas não precisam orçar diversos fornecedores para erguer um projeto, pois temos tudo em um único lugar”, explica Glauber. Atualmente, a Ideia3 tem três unidades: São Paulo, Sydney, na Austrália, e acaba de desembarcar em Angola. O empresário também lidera o projeto social 1% que doa este percentual do total das verbas de todos os projetos para a instituição Love For Life, de São Paulo, que acredita no poder da transformação de vidas, incentivando o esporte e a educação.

Mais +

A falta de uma programação mais extensa durante o São João em Salvador, atrai milhares de pessoas ao Pelourinho, que mais uma vez fez uma lista linda. Decoração no clima junino, barracas de comidas e bebidas e a presença de famílias inteiras celebrando o santo festeiro, tornaram o Centro Histórico ainda mais bonito nesta época.

Menos –

O complicado é o acesso às praças onde acontecem os shows. Louvável a iniciativa do governo de colocar portais de revista para evitar a entrada de armas, mas é preciso repensar onde estes deverão ser instalados. Este ano, foram colocados num espaço mínimo, no acesso ao Terreiro de Jesus pela Praça da Sé, formando gigantescas filas que passavam do Fera Palace Hotel.