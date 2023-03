Em protesto, rodoviários impedem entrada e saída dos ônibus na Estação da Lapa

Um grupo de rodoviários fechou o acesso a Estação da Lapa no fim da manhã desta segunda-feira (20). Eles trabalhavam na antiga CSN e cobram o pagamento de direitos trabalhistas e realocação no mercado de trabalho. Eles foram demitidos após a concessionária ter o contrato rescindido com a prefeitura em 2021.

Em nota, o Sindicato dos Rodoviários informou que não possui relação e nem legitima o grupo que protesta na Lapa.

"A diretoria do sindicato tem se empenhado ao máximo para resolução dos problemas acarretados após a caducidade da CSN. Ao decorrer do processo, já garantimos que a maioria dos rodoviários fossem empregados. Além da conquista dos direitos como FGTS, Saque Aniversário e liberação das multas rescisórias de parte desses trabalhadores. No momento o que vem sendo resolvido são questões burocráticas, para efetivação da venda dos imóveis para pagar a rescisão dos trabalhadores, tendo como prioridade os companheiros que se encontram fora do Sistema", diz o comunicado.

Nesta segunda-feira (20), teve uma reunião entre Fabio Primo, presidente do sindicato, esteve em reunião no Tribunal Regional do Trabalho com representantes da CSN para negociar o pagamento dos direitos dos trabalhadores.

"Infelizmente o processo não vem tendo a velocidade que gostaríamos. Estamos empenhados para que tudo seja resolvido o mais rápido possível", encerra o comunicado.

Já a secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que não há, por parte da Prefeitura, pendências quanto à situação dos ex funcionários da CSN. A pasta espera que o pagamento ocorra após a venda de terrenos da empresa.

"Por se tratar de uma negociação entre empresas privadas, não há interferência da gestão municipal no processo. A Semob reitera ainda que manifestações que impedem a circulação do trânsito apenas atrapalham a rotina dos cidadãos e não têm nenhuma interferência no processo burocrático", diz a nota.