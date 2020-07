Em quarentena, Anitta lança clipe para 'Tócame' com Gui Araújo; assista

Foto: Reprodução

A tarde desta sexta-feira, 10, está agitada para os fãs da cantora Anitta. A artista lançou seu novo clipe de "Tócame", música que conta com parceria dos rappers latinos Arcangel e De La Ghetto. As imagens trazem registros de fãs dançando em casa, além de uma participação bem especial do namorado da cantora, o influencer Gui Araújo. É a primeira vez que a brasileira contracena com algum namorado em clipe.

"A gente teve que gravar com quem estava aqui em casa né? Nunca tinha botado namorado em clipe porque vou, termino e está lá o namorado no clipe, mas não tinha o que fazer. Peço ajuda e ele sempre faz", disse em entrevista ao portal UOL.

Isolada, Annita contou como vem sendo sua rotina com Gui. Apesar de não ser "sempre um mar de rosas", a artista afirmou que sua relação é bem prática e não tem maiores dificuldades. "Ele apoia meu trabalho, não reclama de nada, também teve 700 ex-namoradas", disse.

Focada na carreira internacional, ela não planeja sua vida amorosa com Gui após a pandemia e quer viver o máximo do agora. "Acho que ele não vai me acompanhar porque ele não é meu funcionário, mas quando der, a gente se encontra, fica junto. Não estou pensando no depois, a gente está vivendo agora feliz e está tudo mara. A gente nem sabe quando vai acabar a pandemia".

O clipe foi dirigido à distância por Giovanni Bianco. "Ele mandou um cronograma e a gente foi fazendo. É engraçado fazer um clipe só com um drone. Ele fazia um Facetime e gritava, 'beija', 'agora joga o cabelo'", comentou ao UOL.