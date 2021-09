Em rede social, Gilberto faz "convite" para Daniel Alves voltar ao Bahia

Sem clube desde que deixou o São Paulo, na última semana, Daniel Alves recebeu um "convite" do atacante Gilberto para voltar ao Bahia. Em uma postagem do lateral nas redes sociais, o camisa 9 tricolor comentou com a frase “Bahia bora”.

A postagem de Gilberto foi suficiente para causar reações entre os tricolores. Alguns se posicionaram favoráveis ao retorno de Daniel, enquanto outros se mostraram contrários.

Gilberto fez "convite" para Daniel Alves; lateral está sem clube desde que saiu do São Paulo (Foto: Reprodução)

Cria das categorias de base do Bahia, Daniel Alves passou a viver relação de amor e ódio com a torcida do Esquadrão após declarar em entrevista que desejaria jogar por apenas dois meses pelo tricolor antes de encerrar a carreira.

Criticado por alguns torcedores, Daniel se irritou e afirmou que não jogaria em nenhum outro clube além do São Paulo no Brasil, fechando as portas para um possível retorno ao Esquadrão. O lateral é torcedor declarado da equipe paulista.

No entanto, o amor entre Dani Alves e o São Paulo chegou ao fim na semana passada por conta de uma dívida de R$ 18 milhões que a agremiação tem com o atleta.

Aos 38 anos, Daniel Alves mantém vivo o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo, no ano que vem, no Catar. Como fez apenas seis jogos no Brasileirão, ele ainda pode defender qualquer outro clube da Série A.