Em rede social, Tatá Werneck pede doações e é chamada de anjo

A atriz a apresentadora Tatá Werneck postou em sua conta oficial no Twitter um pedido para que as pessoas fizessem doações para os moradores de comunidades, que poderão sofrer com o avanço da pandemia de Coronavírus.

Tatá pediu que materiais como álcool gel e itens de higiene, como o sabonete, fossem passados para projetos sociais, que doariam para os mais necessitados de forma organizada, sem gerar aglomerações nos bairros.

Imediatamente os internautas responderam as postagens com elogios à atriz, que recentemente deu à luz a sua filha, Clara Maria, sendo chamada de “anjo” e “fada sensata”. Ao perceber a onda de comentários, a artista respondeu em outra postagem dizendo que não é nada disso: “Não sou fada sensata. Não sou anjo. Precisamos de doações, cidadania, respeito, isolamento, generosidade e responsabilidade com o privilégio que temos. Conto com vocês amigos!”.