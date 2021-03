Em redes sociais, Bruna Marquezine critica Bolsonaro: "Monstro! Genocida!"

A atriz Bruna Marquezine criticou duramente o presidente da República Jair Bolsonaro por conta da atuação do presidente na pandemia.



No Instagram, Bruno compartilhou um post do colunista e influencer Hugo Gloss. O post era sobre a declaração da última quinta, quando disse "chega de frescura e de mimimi" em relação à pandemia.

Atriz usou o Instagram pra criticar declarações do presidente Bolsonaro. Ela também se manifestou no Twitter

A atriz escreveu: "Monstro! Genocida!". Já no Twitter, Bruna manteve a linha da crítica e compartilhando um post do youtuber Felipe Neto chamou Bolsonaro de "desgraçado".