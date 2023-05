Em reformulação, Bahia demite o supervisor de futebol Jayme Brandão

Depois da fase de reformulação do elenco e chegadas e saídas no departamento de futebol, o Bahia iniciou um novo ciclo de mudanças nas suas estruturas sob a gestão do Grupo City. Nesta quarta-feira (4), o supervisor geral de futebol, Jayme Brandão, foi desligado das suas funções. A informação foi divulgada pelo canal de Ju Guimarães e confirmada pelo CORREIO.

Jayme estava no Bahia há 17 anos. Entrou no clube em 2006 como assessor de imprensa e, em 2018, foi promovido ao cargo de gerente de futebol durante a gestão de Guilherme Bellintani. Depois, passou à supervisão.

Com a saída de Jayme, o departamento de futebol tem o diretor Cadu Santoro - nomeado pelo Grupo City no início do ano - e o gerente João Paulo Sanches, contratado no ano passado.

No início da temporada, o clube anunciou as saídas de Eduardo Freeland, que ocupava o posto de diretor de futebol, e Renê Marques, que estava como coordenador de futebol.

Nessa fase de conclusão do processo jurídico da SAF, o Bahia também fez contratações em áreas técnicas. Para o futebol profissional, chegou o fisioterapeuta Yuri Franco, que integrava o quadro da Confederação Brasileira de Rugby.

Nas categorias de base, o também fisioterapeuta Arivan Gomes assumiu o setor de Performance e Saúde, que foi criado no começo do ano. Arivan é professor na Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

Na equipe profissional, a diretora Natália Bittencourt comanda as atividades. Ela chegou em janeiro após passagem pelo Cruzeiro. O currículo de Natália inclui trabalhos na Comissão Científica do Comitê Olímpico Internacional (COI) e no Comitê de Lesões da Fifa.

Nos últimos dias, os profissionais de saúde do Bahia estiveram reunidos com Barry Hamilton, chefe de preparação física do Manchester City. Ele está em Salvador junto com a comitiva do City Football Group que, nesta quinta-feira (4), promoverá um evento na Fonte Nova para anunciar a concretização da SAF tricolor. CEO do grupo, o espanhol Ferran Soriano está na capital baiana e participará da cerimônia.

Soriano se reuniu hoje com atletas e funcionários para falar sobre as mudanças no clube e a gestão do City. A passagem dele pelo Brasil também renderá reuniões com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.