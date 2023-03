Em reformulação, Vitória negocia empréstimo de quatro jogadores

A movimentação na Toca do Leão está intensa. Nas últimas duas semanas, vários reforços pintaram no centro de treinamento rubro-negro. Com a chegada de novos atletas, outros deixarão de fazer parte dos planos do técnico Léo Condé para a disputa da Série B do Brasileiros.

Dois pratas da casa estão nessa lista. O meia-atacante Ruan Nascimento e o centroavante Wanderson vão vestir outras cores nesta temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Canto Rubro-Negro e confirmada pelo CORREIO.

Crias da base, os jogadores integravam o elenco principal desde o começo do ano, mas serão emprestados. Ruan Nascimento tem 21 anos e entrou em campo cinco vezes nesta temporada, duas delas como titular. O Vitória está negociando a ida dele para a Portuguesa-SP.

Centroavante de apenas 19 anos, Wanderson entrou em campo sete vezes, apenas uma como titular, e marcou um gol. Ele vai passar a integrar a equipe sub-20 do Atlético-MG.

Os outros dois jogadores da base que serão emprestados pelo Vitória não fazem parte do elenco profissional rubro-negro. O atacante Ronaldo Mendes, 21 anos, vai seguir para o profissional do Athletic-MG. Já o volante Papaterra, 17 anos, que disputou o Baiano sub-17, vai fazer parte da base do Internacional.