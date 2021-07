Em resultado histórico, Calderano vence e vai às quartas no tênis de mesa

O Brasil fez história no tênis de mesa nesta terça-feira (27) nos Jogos de Tóquio. Hugo Calderano venceu o sul-coreano Jang Woojin e garantiu uma classificação inédita para as quartas de final de Olimpíadas. Calderano venceu por 4 sets a 3, com parciais de 11/7, 9/11, 6/11, 11/9, 4/11, 11/5 e 11/6.

Nas quartas, o brasileiro enfrenta o vencedor do duelo entre o japonês Koki Niwa e o alemão Dimitrij Ovtcharov - eles estão se enfrentando desde a 9h de hoje.

Com isso, Calderano superou o desempenho que teve na Rio 2016, quando parou nas oitavas - mesmo resultado de Hugo Hoyama em Atlanta 1996.

Partida disputada

Hugo surpreendeu o coreano, 12º do ranking, com saques de muita qualidade. Ele conseguiu uma boa sequência no primeiro set, emendando quatro pontos na reta final e fechando em 11/7. No segundo set, Woojin errou menos e pressionou mais Calderano, conseguindo vencer por 11/9.

No terceiro set, o brasileiro chegou a sair na frente e abrir dois pontos, mas o sul-coreano conseguiu uma sequência de sete pontos seguidos, fechando em 11/6. Na quarta parcial, o brasileiro conseguiu segurar o coreano, mantendo-se à frente a maior parte do tempo e vencendo por 11/9.

O quinto set foi dominado pelo sul-coreano, com Calderano errando e mostrando nível abaixo dos outros, perdendo por 11/4. Depois, ele se recuperou e montou um estratégia mais ofensiva no sexto set, vencendo bem, por 11/5.

Na sétima e última parcial, a decisiva, a disputa foi bastante equilibrada, mas Calderano manteve a calma e conseguiu forçar erros bobos do rival. O brasileiro fechou o set com tranquilidade no primeiro dos quatro match points que teve, com 11/6.