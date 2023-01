Em Salvador, Bolsonaro gastou R$ 19 mil no cartão corporativo em delicatessen

Os gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro foram divulgados nesta quinta-feira (12). Segundo o documento, em passagens por Salvador o político chegou a gastar R$ 19.775 reais em uma delicatessen.

No dia 15 de março do ano passado, Bolsonaro visitou a Boutique do Pão, localizada no bairro do Imbuí, e realizou uma compra no valor de R$ 15,5 mil. Cerca de um mês depois realizou outra compra de R$ 4.275.

Ao todo, o ex-presidente teve gastos em 9 estabelecimentos baianos, somando mais de R$ 267 mil gastos no estado com o cartão corporativo. O maior gasto foi de R$ 70.123,85 em estadias no hotel Real Classic, na Pituba.

Há ainda o gasto de R$ 27.185,7 na Bahia Catering, empresa que oferece alimentos congelados. Outros de R$ 70.123,85 em estadias no hotel Real Classic, na Pituba. Mais R$ 64.165 no Fiesta Bahia Hotel, no Itaigara, dentre outros. E ainda R$ 20.806,95 em hospedagens no hotel Deville, em Itapuã.

Já o menor gasto de Bolsonaro com o cartão corporativo na Bahia foi de R$ 17, em uma livraria no Aeroporto de Salvador.