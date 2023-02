Em Salvador, Luana Piovani curte o Porto da Barra e desabafa sobre briga judicial

Luana Piovani está em Salvador. Neste domingo (12), a atriz jantou com amigos em um restaurante na Bahia Marina. Já nesta segunda-feira (13), ela curtiu o dia de sol na praia do Porto da Barra, de onde compartilhou nas redes sociais o momento em que interage com um artesão que produz flores, como rosa e orquídeas, com palha de coqueiro. “Muito delicado e muito bonito”, disse a artista sobre o artesanato.

Momentos antes de compartilhar vídeos no Porto da Barra, Luana Piovani apareceu chorando nos Stories do Instagram ao falar sobre a briga judicial pelos filhos: "Acho que esse era o lugar em que todo mundo estava esperando que eu chegasse [...] Pronto, estou chorando aqui no story. Me sentindo insegura, ameaçada". A atriz afirmou se sentir insegura e disse estar esperando mais uma "apunhalada", além da que teria recebido do ex e do filho Dom, de 10 anos - a criança fez uma publicação apoiando o pai em uma publicação nas redes sociais.

A atriz está sendo processada pelo ex-marido, Pedro Scooby. Segundo Piovani, o motivo seria a exposição que ela fez nas redes sociais a respeito da postura do surfista como pai. Ao longo dos últimos meses, Luana já cobrou o ex-marido por atrasos no pagamento de pensão para os três filhos do casal, Dom e os gêmeos Liz e Bem.

Os dois foram casados de 2013 a 2019. Segundo a atriz, o fim do casamento foi motivado pelos esquecimentos e pela falta de compromisso e responsabilidade do surfista. Após a separação, Scooby engatou um relacionamento com a cantora Anitta, que durou cerca de três meses. Em uma foto dos dois nas redes sociais, Luana comentou: "Passarinho que come pedra tem que saber o c* que tem. Pedro foi se meter com morcego, acordou de ponta-cabeça. Vivendo e aprendendo, espero que tenha valido a lição".

Pedro Scooby está casado com Cíntia Dicker. Aurora, primeira filha do casal, nasceu no dia 27 de dezembro do ano passado e precisou passar por um procedimento cirúrgico após o parto. A criança recebeu alta do hospital duas semanas após seu nascimento. Scooby e Dicker foram criticados por curtirem uma festa de réveillon enquanto a filha estava internada – o que foi justificado por ele: “A gente teve que vir pra casa porque ela [Cintia] ganhou alta e não podia dormir no hospital porque tem o horário de visita, que acaba. E a gente chegou aqui em casa tinha uma festa surpresa de réveillon pra gente", detalhou.

