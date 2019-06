Em Salvador, Messi tira onda com foto de Agüero dormindo no hotel

A dois dias do início da Copa América 2019, a estrela maior da competição aproveitou o momento de descanso no hotel onde a seleção da Argentina está hospedada em Salvador para ‘tirar onda’ com o centroavante Agüero.

Messi publicou uma foto no Instagram com a seguinte legenda: “Tomando mate com meu companheiro de quarto”. Na imagem, Agüero dorme ao lado.

Os dois jogam juntos na seleção desde as categorias de base e são titulares da equipe que estreia sábado (15), às 19h, contra a Colômbia, na Fonte Nova. A competição começa na sexta (14), com Brasil x Bolívia, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo.

A Argentina volta a treinar nesta quarta-feira (12), no Barradão. O mesmo acontecerá na quinta. Na véspera do jogo, a atividade será na Fonte Nova.