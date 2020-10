Em Sauípe, Daniela compõe muito e celebra oito anos de casamento

Daniela Mercury e Maçu Verçosa (divulgação)

A cantora Daniela Mercury não para. Morando em Sauípe, no Litoral Norte, desde o início da pandemia do novo coronavírus, ela tem pesquisando e compondo muito. “Cada coisa linda...Mas ainda não sei se é um disco”. A revelação é da sua mulher, a jornalista e empresária Malu Mercury, em conversa com a coluna. Por falar em Daniela e Malu, na próxima segunda-feira (12) elas irão comemorar oito anos de casadas e sete que fizeram o registro no civil. A comemoração será bem discreta, só entre as duas e as filhas. Militantes ativas das causas que envolvem a comunidade LGBTQI +, Daniela e Malu estão sempre na linha de frente, brigando por causas justas nesses tempos de muito preconceito. Quando anunciaram publicamente o romance, foram destaque nos principais jornais, revistas e telejornais do Brasil.

Orkestra Rumpilezz (foto/divulgação)

Os baianos no Rio Montreux Jazz Festival

Os baianos Armandinho e A Cor do Som, Pepeu Gomes e a Orkestra Rumpilezz são algumas das atrações da 2ª edição do Rio Montreux Jazz Festival, que será realizado entre os dias 23 e 25 de outubro, com transmissão online, por conta da pandemia do coronavírus. Serão shows ao vivo, diretamente de três cidades: Rio de Janeiro (área de lazer do Fairmont Rio de Janeiro Copacabana) Los Angeles e Nova York. Ao todo, serão 23 artistas do Brasil e do exterior, que farão apresentação solo ou participarão de encontros exclusivos como é tradição do evento. Entre as atrações nacionais estão Toquinho, Milton Nascimento, João Donato, Roberto Menescal, Samuel Rosa, Maria Gadu, Yamandu Costa e Hamilton de Holanda. Entre as internacionais, Macy Gray e Christian Scott.

De Maceió para o mundo, passando pela Bahia

Ex-músico do Harmonia do Samba, Ivete Sangalo, Jau, Rumpilezz e Carlinhos Brown, o saxofonista Junior Maceió, que está morando há três anos em Portugal (onde divide um apartamento com a produtora Jeannie Cantarelli) é o novo aluno da Escola Superior de Música de Lisboa, onde estuda Licenciatura em Jazz. Entusiasmado, ele pensa em fazer mestrado e ficar por mais dois anos. “Tô amando morar aqui, embora toda essa dificuldade que a classe artística vem passando por conta da suspensão dos eventos devido a pandemia, mas Portugal é um país maravilhoso para morar”, afirma Junior. Ele diz que Já se adaptou bem nesses quase 3 anos que mora em Lisboa. Morro de saudades da Bahia, saudades da família em Alagoas, pois ainda não voltei para o Brasil desde que vim pra cá. Devo ir na Páscoa do próximo ano, se Deus quiser”, contou em conversa com a coluna.

Império Ragga na Casa Preta

Conhecido nos bailes soteropolitanos de raggamuffin e dancehall, o grupo Império Ragga faz show autoral sábado (10), a partir das 20h, pelo projeto de shows A Real da Live/fe, idealizado pelos grupos e artistas que coabitam a Casa Preta, no Dois de Julho. A transmissão, ao vivo, será no YouTube e Facebook do casarão.



TUM-TUM-TUM*

1 A Colaboraê é o local escolhido pela Associação Brasileira de Música Independente (ABMI) para ser a sede virtual do Giro Digital, que acontece no dia 15 de outubro. A segunda edição terá a apresentação da Pesquisa de Mercado da ABMI 2020, que tem como foco principal os produtores independentes e o ambiente digital. A abertura será com Ju Moraes, co-fundadora da Colaboraê, que vai falar sobre o espaço e sobre a Economia Criativa em Salvador.

Compadre Washington (foto/divulgação)

2 Compadre Convida é o nome da live que Compadre Washington realiza domingo (11), a partir das 14h, em seu canal no YouTube. Animado, ele promete cantar sucessos desde os tempos do Gera Samba até os dias atuais; contar histórias que marcaram sua trajetória e ainda cozinhar para os músicos que vão acompanhá-lo na festança.

3 O cantor e compositor baiano Pugah lança nesta sexta (9). em todas as plataformas digitais, seu novo trabalho, com o título Nosso Grito. Composto por sete faixas, o EP conta com a participação Carlinhos Brown na música E Eu (Grito Esquecido) e da drag queen Mary Jane Becky, na faixa Só Gostei do seu Batom. O lançamento do projeto está sendo feito com a Candyall Music, selo do parceiro Carlinhos Brown.