Em série no Star+, Porchat fala da evolução do humor brasileiro

Afinal, qual o limite do humor? A pergunta que já virou clichê e piada é um dos temas do programa O Que Você Não Sabia Sobre o Humor Brasileiro, apresentado por Fábio Porchat. A série em seis capítulos chega hoje ao Star+, streaming do Grupo Disney.

Porchat encena um monólogo, que serve como fio condutor da produção e será intercalado por depoimentos de estrelas da comédia brasileira, incluindo veteranos como Tom Cavalcante, Regina Casé e Carlos Alberto de Nóbrega, além de contemporâneos de Porchat, como Miá Mello, Rafael Cortez e Marcelo Adnet.

Os convidados discutem a natureza transgressiva do humor e analisam, também, os momentos-chave do humor político no Brasil e seu papel na sociedade. Ao abordar os vários tópicos relacionados, as personalidades também revelam histórias inéditas e curiosidades sobre o trabalho de comediante. Outros temas discutidos na série são o impacto das redes sociais no humor e também o futuro da comédia.

Em entrevista a Patricia Kogut, no jornal O Globo, Porchat comparou o humor que ele acompanhava na infância com o atual: "Eu consumia um tipo de humor e, quando comecei a fazer, passei por uma transição. Eu assistia a Os Trapalhões, Escolinha do Professor Raimundo, A Escolinha do Golias. Eu sempre contei muita piada. Eu lia os livros do Ary Toledo, do Casseta & Planeta. É muito diferente de hoje. Primeiro, que piada nem se conta mais", observou o comediante.

Porchat também está na TV fechada, nos programas Papo de Segunda e Que História é Essa, Porchat?, ambos no GNT. Além disso, continua atuando e escrevendo para o Porta dos Fundos, do qual é um dos fundadores. "Eu não recomendo para ninguém fazer sociedade com amigos, porque você trabalha tanto com eles que, quando quer sair para tomar um chope, só não quer ver o seu amigo (risos). (...) Eu não tenho problema em ler um texto do Gregorio [Duvivier, também integrante do Porta] e falar que está horrível. Eu sei que ele vai ter um texto genial em seguida. Também não me ofendo quando falam para mim algo do tipo", disse o humorista a Patricia Kogut.

Estreia quarta-feira (25), no Star+