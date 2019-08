Em show de clássicos, Frejat canta autorais, Cazuza e Tim Maia no FIB

Já conhecido do Festival de Inverno Bahia (FIB), o cantor e compositor Frejat foi o responsável por abrir a 15ª edição do evento, nesta sexta-feira (23), em Vitória da Conquista, sudoeste do estado. Em show de clássicos, o cantor passeou por canções da carreira solo e da nova turnê "Tudo se transforma", Frejat cantou de Cazuza a Tim Maia na primeira apresentação da 15ª edição do FIB. As informações são do G1.

Ainda de acordo com o site, o cantor e compositor subiu ao palco às 21h, horário que o show estava previsto para começar, e apostou em “Puro Êxtase” e “Pense e Dance”, canções da Banda Barão Vermelho, grupo que integrou até 2017.

“É um prazer enorme estar com vocês nessa noite. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui em Vitória da Conquista, mais uma vez. A gente vai tocar músicas de toda minha carreira, como compositor, membro do Barão Vermelho, como artista solo”, disse Frejat.

Na sequência, seguiu com a música que dá nome à turnê “Tudo se Transforma”. Um dos momentos mais emocionantes foi a sequência das músicas: “Homem não chora” e "Me dê motivo”, de Tim Maia. Para embalar o público, ele seguiu com “O poeta está vivo”, ”Codinome beija-flor”, ”Por você”, e “Segredos”.

Também para fazer jus ao show de clássicos, Frejat encerrou com as canções “Maior Abandonado’, “Exagerado” e "Pro Dia Nascer Feliz”.

“Valeu minha gente, muito obrigado”.

Esta é a primeira noite do FIB. Além do show de Frejat, ocorrem as estreias de Dilsinho e da cantora Marília Mendonça. Onze atrações vão passar pelo palco principal em três dias de festa. O evento segue até domingo (25). Veja programação abaixo.

Festival de Inverno Bahia 2019

Quando: 23, 24 e 25 de agosto

Onde: Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista | BA

Individual: R$ 120 (arena inteira); R$ 60 (arena meia); R$ 160 (camarote vip)

Passaporte: R$ 296 (arena inteira); R$ 148 (arena meia); R$ 384 (camarote vip)

Classificação: 12 a 16 anos, acompanhados de pais ou responsável; 16 anos desacompanhados

Abertura dos portões: 19h (sexta e sábado) e 18h (domingo)

Início dos shows: a partir das 19h (sexta, sábado e domingo)

Grade Palco Principal: Frejat, Dilsinho, Marília Mendonça, O Grande Encontro, Iza, Ivete Sangalo, Léo Santana, Nando Reis, Wesley Safadão e Anitta (grade sujeita a alteração)

Grade Palco Vila da Música Coca-Cola: Trio Lisbela, Le Kum Kré, Danniel Vieira, Robertinha, Terno e Chinela, Bar e Love, Trem Bala, Trio da Huanna, Unixote, Elas Cantam, Kart Love e Damas da Noite (grade sujeita a alteração)

Grade Palco Arena TNT Eletro-Rock: Banda Nêspera, Bernardino Band, DJs Falcão e David, Dona Iracema, Iago Galvão e Os Lokomotivos, DJs Meble e Dobie Music, Banda Dost, Banda Raulzísticos, DJs Victor Patez & Matheus Trindade e Arks (grade sujeita a alteração)

Ingressos: 2º Lote

Condições de pagamento: dinheiro, cartão de débito e/ou crédito em 6x sem juros nos cartões (exceto Hipercard)

Meia-entrada: é obrigatória a apresentação de documento comprobatório no momento da compra e na entrada do evento

Taxa de Conveniência: nas compras pela Internet e nas lojas South Salvador, é cobrada taxa de conveniência de 10%

Compra sem taxa de conveniência: Loja Oficial (Boulevard Shopping), Central de Ingresso, Loja Taco e Banca Central

Bilheteria do evento: será encerrada à 1h

ITENS PROIBIDOS:

- Não é permitido entrar com objetos perfuro-cortantes ou inflamáveis

- É proibido o uso de substâncias ilícitas

- Não é permitida a venda de bebida alcoólica para menores de idade

- Não é permitido o uso de drone no espaço aéreo do Festival