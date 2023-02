Em situação delicada no Nordestão, Vitória recebe ABC no Barradão

O Barradão é uma opção de circuito para o torcedor do Vitória que não vai ao Carnaval neste sábado (18). O time enfrenta o ABC, a partir das 16h30, em uma partida fundamental na tentativa de se recuperar na Copa do Nordeste.

O Leão é o penúltimo colocado no grupo A, com um ponto após três rodadas disputadas. A situação no torneio regional e no Campeonato Baiano – onde o rubro-negro também vai mal - já causou uma troca de técnico em fevereiro e levou a diretoria de futebol a prometer a contratação de mais jogadores.

É neste cenário que o treinador Léo Condé busca sua primeira vitória no clube. Ele assumiu o time no dia 9 e, nove dias depois, vai para seu terceiro jogo. Teve pouco tempo para treinos, mas precisa encontrar, junto com o elenco, uma maneira de obter resultados diferentes depois de ter empatado com o Jacuipense (1x1) e perdido do Sergipe (2x1).

“Acho que um dos principais fatores que percebi no Vitória é o desgaste geral do aspecto físico e, principalmente, emocional por essa quantidade elevada de jogos no início da temporada. Sem dúvidas, é o que está mais atrapalhando neste momento, a maratona. Mas não tem como fugir dela, é uma realidade. Espero que a gente consiga resolver isso com resultado e treinamento”, afirmou Condé na quarta-feira, logo após a derrota em Aracaju.

Em relação à escalação, a novidade pode ser a estreia do atacante Wellington Nem, de 31 anos. Ele treina na Toca desde o final de janeiro, quando chegou inicialmente para manter a forma física, e assinou contrato. Já está regularizado e é um dos 23 jogadores relacionados para o jogo.

O atacante foi campeão brasileiro de 2012 pelo Fluminense e, no ano seguinte, seguiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde ficou até 2019 (teve passagens por empréstimo no São Paulo e no Fluminense nesse período). Jogou também no Cruzeiro, no Fortaleza e no Arouca, de Portugal, seu último clube.

Ainda no ataque, Rafinha aprimora a forma física após se recuperar de contusão e seu retorno vai demorar um pouco mais.

Na zaga, Dankler retorna após cumprir suspensão. O treinamento de sexta-feira (17) também teve a presença do lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni, curado de lesão. A posição tem sido ocupada por Zeca desde que Lazaroni e Vicente se machucaram.

Uma possível escalação tem: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Nicolás Dibble, Léo Gamalho e Thiago Lopes.

Um trunfo para confiar na recuperação imediata do Vitória é que a equipe fará dois jogos seguidos em casa - o outro será contra o Náutico, quinta-feira (23), também no Barradão. Os adversários, no entanto, vivem bom momento.

O ABC vem de sete triunfos consecutivos. Na última semana, superou o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste e ganhou o clássico contra o América de Natal pelo Campeonato Potiguar. A única derrota no ano foi no dia 21 de janeiro, para o Sport, na estreia do Nordestão. Fora isso, são oito vitórias e um empate na temporada. O retrospecto fez o time se classificar no estadual com a melhor campanha da primeira fase.

Já o Náutico, adversário do dia 23, não perdeu nenhuma das dez partidas disputadas em 2023, com cinco triunfos e cinco empates. Antes de enfrentar o Leão, a equipe pernambucana visita o Sampaio Corrêa neste sábado (18).