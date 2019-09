Em sua pior campanha na história do Mundial, EUA vencem Polônia

Dona do maior número de títulos em Mundiais e Olimpíadas, a seleção dos Estados Unidos se despediu do Mundial de Basquete, na China, com uma vitória que teve gosto de derrota. Depois da eliminação nas quartas de final para a França e do revés para a Sérvia no jogo seguinte, os norte-americanos venceram a Polônia neste sábado (14) por 87 a 74 e ficaram com o sétimo lugar no torneio

O triunfo dos Estados Unidos diante dos poloneses não evitou a pior campanha na história da competição. O pior desempenho do time norte-americano até aqui havia sido a sexta colocação no Mundial de 2002, realizado em casa, em Indianapolis.

Os desfalques dos melhores jogadores da NBA por conta de lesões ou pedidos de licença ajudam a explicar o péssimo resultado dos norte-americanos, que viram ser destronada na China uma invencibilidade de 48 partidas com o revés diante dos franceses.

Em 17 edições do Mundial, os Estados Unidos conquistaram o título em cinco oportunidades, sendo que é o atual bicampeão. Além disso, ficou com vice por três vezes e terminou em terceiro lugar em outras quatro. Nos cinco campeonatos restantes, obteve o quarto posto em 1963 e 1967 e o quinto em 1970 a 1978, além da sexta colocação em 2002.

Em quadra, o time comandado por Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, e formado por atletas de segundo escalão da liga profissional, reagiu e, apesar de não ter tido um desempenho brilhante, se recuperou das últimas duas derrotas e mostrou um jogo de mais segurança defensiva e maior eficiência no ataque.

Os Estados Unidos comandaram quase todas as estatísticas e lideraram o placar durante toda a partida. O talentoso ala-armador Donovan Mitchell foi mais uma vez o destaque do time norte-americano.

O jogador do Utah Jazz alcançou um "double-double" ao anotar 16 pontos e dar 10 assistências. Além disso, pegou três rebotes. Joe Harris anotou 14 pontos, Khris Middleton fez 13 e Derrick White contribuiu com 12.

O ala-armador polonês Mateusz Ponitka foi o cestinha do jogo, com 18 pontos e também contribuiu com sete rebotes. Adam Waczynski, com 17 pontos, e A.J. Slaughter, com 15, também se destacaram do lado da Polônia.

Mesmo com sua a pior campanha em um Mundial, os Estados Unidos estão garantidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão, por ter sido um dos dois melhores das Américas, junto com a Argentina. Os norte-americanos são os atuais tricampeões da Olimpíada (Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016).